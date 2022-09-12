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УЕФА может отстранить Боснию и Герцоговину за матч с Россией

12 сентября 2022, 19:43
16

Самая популярная ежедневная газета в Боснии и Герцеговине Dnevni Avaz сообщила о возможных санкциях УЕФА против футбольного союза страны.

Ограничительные меры якобы будут введены в случае проведения товарищеского матча с Россией.

Они, скорее всего, коснутся участия боснийских клубов и сборных в турнирах под эгидой УЕФА, а также финансовой помощи.

Велика вероятность, что из-за давления футбольный союз Боснии и Герцеговины отменит встречу с россиянами, запланированную на 19 ноября.

  • Матч должен состояться в Санкт-Петербурге.
  • От участия в нем уже отказались капитан боснийцев Эдин Джеко и вице-капитан Миралем Пьянич.

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Источник: Dnevni Avaz
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Босния и Герцеговина
Комментарии (16)
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ArReal
1663002185
Кому нужен этот матч?)))
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Enter2006
1663002597
Как это? УЕФА официально само дало разрешение на этот матч...
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Artemka444
1663002608
бредятина!!!!
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sinyhige
1663004669
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paracetamol
1663007202
Нахр они нужны, эти босняки. Небось бабла им отвалили, чтобы согласились?
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