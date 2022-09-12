УЕФА может отстранить Боснию и Герцоговину за матч с Россией

Самая популярная ежедневная газета в Боснии и Герцеговине Dnevni Avaz сообщила о возможных санкциях УЕФА против футбольного союза страны.

Ограничительные меры якобы будут введены в случае проведения товарищеского матча с Россией.

Они, скорее всего, коснутся участия боснийских клубов и сборных в турнирах под эгидой УЕФА, а также финансовой помощи.

Велика вероятность, что из-за давления футбольный союз Боснии и Герцеговины отменит встречу с россиянами, запланированную на 19 ноября.