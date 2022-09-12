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    УЕФА может отстранить Боснию и Герцоговину за матч с Россией

    Самая популярная ежедневная газета в Боснии и Герцеговине Dnevni Avaz сообщила о возможных санкциях УЕФА против футбольного союза страны.

    Ограничительные меры якобы будут введены в случае проведения товарищеского матча с Россией.

    Они, скорее всего, коснутся участия боснийских клубов и сборных в турнирах под эгидой УЕФА, а также финансовой помощи.

    Велика вероятность, что из-за давления футбольный союз Боснии и Герцеговины отменит встречу с россиянами, запланированную на 19 ноября.

    • Матч должен состояться в Санкт-Петербурге.
    • От участия в нем уже отказались капитан боснийцев Эдин Джеко и вице-капитан Миралем Пьянич.

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    Источник: Dnevni Avaz

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    Сегодня, 19:43
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      sinyhige 10 минут назад

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      Рейтинг: +1400

      Artemka444 45 минут назад

      бредятина!!!!

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      Рейтинг: +4722

      Enter2006 45 минут назад

      Как это? УЕФА официально само дало разрешение на этот матч...

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      Рейтинг: +1039

      Сделаны из Дерева 49 минут назад

      Да и нах.они нужны?
      Условно сыграть с Белорусами или Казахстаном.

      1
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      Рейтинг: +13642

      Dominator777 > Сделаны из Дерева 47 минут назад

      Или со сборной Биробиджана из ЕАО, они по силе примерно равны Боснии и Герцеговине.

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      Рейтинг: +938

      сутулая собака и лисы > Dominator777 43 минуты назад

      устроить свой чемпионат мира.
      сборная москвы, сборная петербурга, сборная казани и т.д.

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      Рейтинг: +5360

      AtticusFinch 52 минуты назад

      Кому нужен этот матч?)))

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      Рейтинг: +1039

      Сделаны из Дерева > AtticusFinch 50 минут назад

      Валерке!

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      Рейтинг: +938

      сутулая собака и лисы > AtticusFinch 42 минуты назад

      не думай только о себе.
      многие с радостью бы посмотрели.
      многим так-же нравится смотреть как наши клубы играют в еврокубках.
      и нравится покупать товары за границей от хороших европейских брендов.
      или просто жить дома и радоваться миру, не читая новости про отступление (перегруппировку) армии РФ к границе наших домов.

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      Рейтинг: +18780

      Persona_non_Grata > сутулая собака и лисы 17 минут назад

      Речь идет про нынешние условия, я тоже считаю, что в данных условиях стоит распустить сборную, чем мучится и бегать как побирушки с протянутой рукой - может кто-то с нами сыграет или усираться от важности матча с белорусами ? !!!

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