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    Радимов: «Со «Спартаком» все давно понятно. Все становится на свои места»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает ожидаемыми последние результаты «Спартака».

    – Со «Спартаком» все было давно понятно – «Оренбург», «Урал», «Факел», которые были не в форме. И теперь все закончилось. Дальше будет очень сложно.

    Голы, которые забивал «Ростов», пришли после прессинга. И сейчас многие команды это будут использовать. Потому что выход через центр поля у «Спартака» немного авантюрный, надо владеть мячом хорошо, но если у тебя в центре поля играет Умяров, то как ты это сделаешь?

    «Спартак» уже сейчас на пятом месте. Хотя три тура назад говорили, что «Спартак» будет бороться за чемпионство. Но я тогда уже говорил – какое чемпионство? Не может играть в такую игру команда, у которой нет исполнителей.

    Дальше красно-белым предстоит игра с «Зенитом» на кубок, мы может представить, что их ожидает. Потом – раненый «Локомотив». Запаса прочности у «Спартака» нет точно, и все становится на свои места.

    – Не обидно ли вам, как болельщику «Зенита», что «Спартак» опять стремительно теряет позиции достойного конкурента?

    – Мне обидно, мне хочется, чтобы «Спартак» составлял конкуренцию. Это для РПЛ было бы интересно. Но, повторюсь, не вижу я запаса прочности.

    «Факел», «Оренбург», «Урал» – это не «Ростов», «Динамо» и «Зенит». Три серьезных матча – ноль очков.

    Совпадение? Каждый пусть сам для себя решает.

    • «Спартак» проиграл 3 из 4 последних матчей в РПЛ.
    • Команда занимает 5-е место в таблице чемпионата.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7442

      nik55 13 минут назад

      тупой опять рот открыл

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