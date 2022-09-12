Радимов: «Со «Спартаком» все давно понятно. Все становится на свои места»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает ожидаемыми последние результаты «Спартака».

– Со «Спартаком» все было давно понятно – «Оренбург», «Урал», «Факел», которые были не в форме. И теперь все закончилось. Дальше будет очень сложно.

Голы, которые забивал «Ростов», пришли после прессинга. И сейчас многие команды это будут использовать. Потому что выход через центр поля у «Спартака» немного авантюрный, надо владеть мячом хорошо, но если у тебя в центре поля играет Умяров, то как ты это сделаешь?

«Спартак» уже сейчас на пятом месте. Хотя три тура назад говорили, что «Спартак» будет бороться за чемпионство. Но я тогда уже говорил – какое чемпионство? Не может играть в такую игру команда, у которой нет исполнителей.

Дальше красно-белым предстоит игра с «Зенитом» на кубок, мы может представить, что их ожидает. Потом – раненый «Локомотив». Запаса прочности у «Спартака» нет точно, и все становится на свои места.

– Не обидно ли вам, как болельщику «Зенита», что «Спартак» опять стремительно теряет позиции достойного конкурента?

– Мне обидно, мне хочется, чтобы «Спартак» составлял конкуренцию. Это для РПЛ было бы интересно. Но, повторюсь, не вижу я запаса прочности.

«Факел», «Оренбург», «Урал» – это не «Ростов», «Динамо» и «Зенит». Три серьезных матча – ноль очков.

Совпадение? Каждый пусть сам для себя решает.