Карпин оценил работу судей в этом сезоне РПЛ

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о задаче команды на сезон, уровне РПЛ и судействе в чемпионате.

– Ранее вы говорили, что первостепенной задачей является набрать такое количество очков, которое позволит не вылететь. Но старт показал, что амбиции выше – исходя из игры, ожиданий болельщиков.

– Когда говорил это, уже тогда мои слова не совпадали с ожиданиями болельщиков. Говорили, что такое Карпин несет, что за задачу ставит.

Все понятно, но у нас задача не поменялась – набрать как можно быстрее такое количество очков, которое позволит обезопасить себя от борьбы за сохранение места в РПЛ.

А дальше – посмотрим.

– Как считаете, на старте вы недобрали очков?

– Можно говорить о том, что мы недобрали очки в матчах с «Сочи», когда не забили пенальти на последней минуте, с «Динамо», когда не забили свои моменты, еще какие-то игры...

Но точно так же можно вспоминать матчи, когда могли и уступить. То есть мы никого не обыграли с разницей в три мяча, все на тоненького. Что могли набрать, то, наверное, и набрали.

– Как оцените уровень футбола в этом сезоне РПЛ?

– Уровень точно не вырос. Иностранцы, которые приехали в конце окна, еще не адаптировались – нужно дать время.

Упал ли уровень по сравнению с прошлым годом? Смотря с чем сравнивать – с первой частью или со второй, когда весной уехало много иностранцев...

Для оценки надо подождать до конца сезона.

– Как в целом вам судейство в РПЛ этого сезона?

– Оно не улучшилось и не ухудшилось, а осталось на прежнем уровне. А проблемой являются вопросы трактовок, и это претензия не столько к арбитрам, а к тем, кто эти трактовки придумывает.