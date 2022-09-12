Гурцкая: «Агенты используют Россию, чтобы улучшить условия в нынешних командах»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, как другие посредники манипулируют клубами в ходе переговоров, упоминая Россию.

«Люди используют Россию, чтобы потом в последний день всe поменять. Я знаю о четырeх трансферах в это окно, которые сорвались, потому что агенты играли на русских ценах, чтобы улучшить условия в нынешних командах.

А в Россию они вообще ехать не собирались! В одном из этих трансферов я принимал участие и в последний момент понял, что нас просто использовали», – заявил Гурцкая.