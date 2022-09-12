Гурцкая: «Агенты используют Россию, чтобы улучшить условия в нынешних командах»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, как другие посредники манипулируют клубами в ходе переговоров, упоминая Россию.
«Люди используют Россию, чтобы потом в последний день всe поменять. Я знаю о четырeх трансферах в это окно, которые сорвались, потому что агенты играли на русских ценах, чтобы улучшить условия в нынешних командах.
А в Россию они вообще ехать не собирались! В одном из этих трансферов я принимал участие и в последний момент понял, что нас просто использовали», – заявил Гурцкая.
- Среди клубов РПЛ лидер по тратам на летние трансферы – «Локомотив».
- Заработать смогли только «Сочи» и «Крылья Советов».
- Топ-5 самых дорогих трансферов лета в РПЛ можно посмотреть здесь.
Источник: «Чемпионат»