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    Гурцкая: «Агенты используют Россию, чтобы улучшить условия в нынешних командах»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, как другие посредники манипулируют клубами в ходе переговоров, упоминая Россию.

    «Люди используют Россию, чтобы потом в последний день всe поменять. Я знаю о четырeх трансферах в это окно, которые сорвались, потому что агенты играли на русских ценах, чтобы улучшить условия в нынешних командах.

    А в Россию они вообще ехать не собирались! В одном из этих трансферов я принимал участие и в последний момент понял, что нас просто использовали», – заявил Гурцкая.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4713

      Enter2006 2 часа назад

      "Демократические ценности западных стран", *ули...

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