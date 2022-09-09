Стало известно, какой клуб РПЛ потратил больше всех на трансферы летом

Паравозы, гоните Цорна, он пилит.
В четверг ровно в полночь в России закрылось летнее трансферное окно.
Больше всех на трансферы потратил «Локомотив». Московский клуб заплатил 13,2 миллиона евро за всех новичков.
Рекордные затраты:
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В четверг ровно в полночь в России закрылось летнее трансферное окно.
Больше всех на трансферы потратил «Локомотив». Московский клуб заплатил 13,2 миллиона евро за всех новичков.
Рекордные затраты:
Паравозы, гоните Цорна, он пилит.