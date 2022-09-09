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    Стало известно, какой клуб РПЛ потратил больше всех на трансферы летом

    В четверг ровно в полночь в России закрылось летнее трансферное окно.

    Больше всех на трансферы потратил «Локомотив». Московский клуб заплатил 13,2 миллиона евро за всех новичков.

    Рекордные затраты:

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    Источник: Бомбардир.ру

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