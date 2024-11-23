Агент Гурцкая ответил, сколько денег должен потратить «Спартак», чтобы стабильно попадать в топ-3 РПЛ

Футбольный агент Тимур Гурцкая порассуждал о необходимости усиления состава «Спартака».

«Очень сильно надо усиливать. Нужен один опорный, один центральный защитник, два крайних защитника, игрок на фланг.

Нужно потратить минимум 50 миллионов евро, чтобы создать команду, которая стабильно бы входила в тройку.

Чтобы регулярно обыгрывать «Краснодар», «Зенит» и «Динамо», им нужно будет потратить большие деньги», – считает Гурцкая.

«Спартак» завершил 1-й круг РПЛ на 5-м месте.

Следующий матч – против «Локомотива». Он состоится сегодня в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби.

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