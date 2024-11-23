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    • Агент Гурцкая ответил, сколько денег должен потратить «Спартак», чтобы стабильно попадать в топ-3 РПЛ

    Агент Гурцкая ответил, сколько денег должен потратить «Спартак», чтобы стабильно попадать в топ-3 РПЛ

    Футбольный агент Тимур Гурцкая порассуждал о необходимости усиления состава «Спартака».

    «Очень сильно надо усиливать. Нужен один опорный, один центральный защитник, два крайних защитника, игрок на фланг.

    Нужно потратить минимум 50 миллионов евро, чтобы создать команду, которая стабильно бы входила в тройку.

    Чтобы регулярно обыгрывать «Краснодар», «Зенит» и «Динамо», им нужно будет потратить большие деньги», – считает Гурцкая.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (6)
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    oyabun
    1732355769
    И это он ещё забыл упомянуть что нужен нападающий. Одного Угальде на весь сезон не хватит. Остальные не для высоких задач.
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    FWSPM
    1732359257
    Можно и меньшей суммой обойтись но для этого нужны мозги которых там нет
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    NewLife
    1732361192
    От@бись от Спартака.
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    Vratarь
    1732363619
    Усилиться-усилиться, только и знают одно. Тренеры, агенты, все, как картёжники: "Нам бы прикуп, жили б в ..."
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    АлексМак
    1732364170
    деньги не помогут, никакие
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