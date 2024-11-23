Агент Гурцкая назвал условие для чемпионства «Спартака» при Станковиче

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о перспективах Деяна Станковича сделать «Спартак» чемпионом России.

«Он мне отдаленно напоминает Карреру. Если Станковичу дать хороших игроков, то мотивировать на матч он их сможет.

Есть качество – смотрит тренировку и выбирает тех, кто лучше готов. Водить их за руку и показывать схемы – точно не его. Для этого нужны сильные помощники.

Если дать Станковичу 11 топовых игроков, он сможет побороться за первое место», – считает Гурцкая.

Последнее чемпионство «Спартака» датировано 2017-м годом.

В этом сезоне команда завершила 1-й круг РПЛ на 5-м месте.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – 9 очков.

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