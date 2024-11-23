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    • Агент Гурцкая назвал условие для чемпионства «Спартака» при Станковиче

    Агент Гурцкая назвал условие для чемпионства «Спартака» при Станковиче

    Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о перспективах Деяна Станковича сделать «Спартак» чемпионом России.

    «Он мне отдаленно напоминает Карреру. Если Станковичу дать хороших игроков, то мотивировать на матч он их сможет.

    Есть качество – смотрит тренировку и выбирает тех, кто лучше готов. Водить их за руку и показывать схемы – точно не его. Для этого нужны сильные помощники.

    Если дать Станковичу 11 топовых игроков, он сможет побороться за первое место», – считает Гурцкая.

    • Последнее чемпионство «Спартака» датировано 2017-м годом.
    • В этом сезоне команда завершила 1-й круг РПЛ на 5-м месте.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 9 очков.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    NewLife
    1732360631
    Зачем публиковать бред ненормального человека тем более с помойки РБ Спорт.
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    Литейный 4 (returned)
    1732360653
    Середняку выше 6 места не дадут подняться конкуренты, а их больше половины турнирной таблицы. Гыгыгы
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    Питерский князь
    1732361097
    Даже, если срамтаку дать 11 игроков Реала, то они должны будут пройти обряд отпущения, а враскорячку бегать неудобно, наверное. Не бывать срамтаку чемпионами.
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