Карпин: «В чем знаковость Федуна для российского футбола?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своем отношении к экс-владельцу «Спартака» Леониду Федуну.
– Вы после ухода Леонида Федуна из «Спартака» в блиц-комментарии не назвали его знаковой фигурой для нашего футбола. Почему?
– А что знакового? Бесков знаковый, Романцев – да. Колосков – да. Футболисты.
А владелец клуба, который вкладывал деньги просто потому, что у его компании они есть – в чем знаковость?
- Федун владел московским клубом на протяжении 18 лет.
- За этот период команда выиграла по разу РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- 22 августа контрольный пакет акций «Спартака» выкупила компания «Лукойл».
Источник: «РБ Спорт»