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    Карпин: «В чем знаковость Федуна для российского футбола?»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своем отношении к экс-владельцу «Спартака» Леониду Федуну.

    – Вы после ухода Леонида Федуна из «Спартака» в блиц-комментарии не назвали его знаковой фигурой для нашего футбола. Почему?

    – А что знакового? Бесков знаковый, Романцев – да. Колосков – да. Футболисты.

    А владелец клуба, который вкладывал деньги просто потому, что у его компании они есть – в чем знаковость?

    • Федун владел московским клубом на протяжении 18 лет.
    • За этот период команда выиграла по разу РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • 22 августа контрольный пакет акций «Спартака» выкупила компания «Лукойл».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17106

      Cleaner 2 часа назад

      СПАРТАКОВЕЦ Карпин ПЛЮНУЛ в спину ушедшему спартаковцу Федуну. По спартаковскому обычаю плевать вслед всем ушедшим из команды. Не удержался Валера. СТЫДНО за Спартак...(((

      2
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      Рейтинг: +25680

      vladimir-7 > Cleaner 23 минуты назад

      Однако Карп прав о знаковости Федуна по передаче денег от компании
      до клуба, не забывая пополнить из этих денег личный карман.

      0
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      Рейтинг: +4713

      Enter2006 3 часа назад

      Знаковость Федуна?
      - У него Зарема есть! Супермега футбольный эксперт 90LVL интергалактического масштаба всея РПЛ))

      2
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      Рейтинг: +32758

      oyabun 3 часа назад

      Хотелось бы вернуть Карпина тренером в Спартак. С Ростовом у него очень хорошо получается работать. Раньше это невозможно было из за его существенных разногласий с Федуном, но сейчас таких препятствий нет.

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      Рейтинг: +17106

      Cleaner > oyabun 2 часа назад

      А, так это, оказывается, Федун МЕШАЛ Валере со Спартаком чемпионства брать??? РЖУ ни могу!!!...(((

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      Рейтинг: +16785

      ilichkadr 3 часа назад

      +100500

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      Рейтинг: +576

      SLADE2019 3 часа назад

      Ну почему же, он еще какая знаковая фигура для российского футбола - он образец бездарного руководства клубом. На нем учиться надо начинающим создателям футбольных клубов.

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