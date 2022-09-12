Карпин: «В чем знаковость Федуна для российского футбола?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своем отношении к экс-владельцу «Спартака» Леониду Федуну.

– Вы после ухода Леонида Федуна из «Спартака» в блиц-комментарии не назвали его знаковой фигурой для нашего футбола. Почему?

– А что знакового? Бесков знаковый, Романцев – да. Колосков – да. Футболисты.

А владелец клуба, который вкладывал деньги просто потому, что у его компании они есть – в чем знаковость?