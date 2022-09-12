«Ахмат» уволил Талалаева, «Краснодар» может обратиться в органы по матчу с ЦСКА и другие новости дня

Акинфеев: «Никогда не предам ЦСКА, откажусь даже от самых выгодных предложений».

Лукас Барриос завершил карьеру. Он поставил «Спартак» на первое место в списке своих клубов.

Карпин: «Что с историей про мальчика, который заплакал из-за Fan ID? Минцифры помогло этой семье».

Вратарь «Крыльев» Фролов: «Устраивает, что сижу на скамейке. Деньги платят, все нормально».

«Будем настаивать на расследовании. Были нефутбольные факторы, повлиявшие на результат». «Краснодар» – о судействе в матче с ЦСКА.

Стали известны подробности переговоров России и Боснии и Герцеговины. Боснийцы получат за матч больше, чем рекомендовано УЕФА.

«Ахмат» уволил Талалаева.

Циннбауэр: «Поражение от «Факела»? Очень сложно играть, когда соперник практически всем составом в обороне».

«Зенит» и «Пятерочка» стали партнерами.

«Это большой стыд и моя ошибка». Личка – о восьми голах от «Зенита».

РПЛ запросила у букмекеров информацию по матчу ЦСКА – «Краснодар».