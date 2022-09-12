Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Ахмат» уволил Талалаева, «Краснодар» может обратиться в органы по матчу с ЦСКА и другие новости дня

    Акинфеев: «Никогда не предам ЦСКА, откажусь даже от самых выгодных предложений».

    Лукас Барриос завершил карьеру. Он поставил «Спартак» на первое место в списке своих клубов.

    Карпин: «Что с историей про мальчика, который заплакал из-за Fan ID? Минцифры помогло этой семье».

    Вратарь «Крыльев» Фролов: «Устраивает, что сижу на скамейке. Деньги платят, все нормально».

    «Будем настаивать на расследовании. Были нефутбольные факторы, повлиявшие на результат». «Краснодар» – о судействе в матче с ЦСКА.

    Стали известны подробности переговоров России и Боснии и Герцеговины. Боснийцы получат за матч больше, чем рекомендовано УЕФА.

    «Ахмат» уволил Талалаева.

    Циннбауэр: «Поражение от «Факела»? Очень сложно играть, когда соперник практически всем составом в обороне».

    «Зенит» и «Пятерочка» стали партнерами.

    «Это большой стыд и моя ошибка». Личка – о восьми голах от «Зенита».

    РПЛ запросила у букмекеров информацию по матчу ЦСКА – «Краснодар».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:20
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11