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  • РПЛ запросила у букмекеров информацию по матчу ЦСКА – «Краснодар»

РПЛ запросила у букмекеров информацию по матчу ЦСКА – «Краснодар»

11 сентября 2022, 21:13
13

«Краснодар» публично выразил недовольство судейством в матче девятого тура РПЛ против ЦСКА (1:4). Клуб обратил внимание на движение букмекерских котировок.

РПЛ отреагировала тем, что запросила информацию по матчу у букмекеров.

«РПЛ находится в постоянном контакте с букмекерами и мониторит ситуацию на предмет появления подозрительных коэффициентов. Аналогичным образом мы запросили информацию по матчу ЦСКА – «Краснодар». Часть участников рынка уже сообщили, что не заметили странных ставок на своих линиях.

Вместе с тем, хотел бы попросить руководителей клубов быть корректнее по отношению к судейскому корпусу. Понимаю, что иногда эмоции захватывают, но призываю быть сдержаннее и вести конструктивный диалог», – сказал президент РПЛ Александр Алаев.

  • ЦСКА пробил в матче 3 пенальти.
  • Матч в поле судил ростовчанин Сергей Иванов.
  • «Краснодар» пригрозил пойти в правоохранительные органы.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Алаев Александр
Комментарии (13)
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morgan59
1662920952
В РПЛ должны быть люди , которые обязаны соедить за котировками. Слишком глубоко пустили корни конторы в систему футбола.
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Skull_Boy
1662921112
А при чем тут букмекеры, если Краснодар играл как гавно
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paracetamol
1662922285
Судейство было безобразное, я тоже думаю, что бумагомаратели неплохо подработали.
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Ганнибал Лектор
1662922891
Ну, полтора пеналя бесспорны, ИМХО. Краснодару надо тренировать защиту, а не бегать по судам
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BRO_football
1662924224
А вы что хотели? Слишком уж глубоко букмекеры со своими деньгами проникли в структуру российского футбола. Финансируют всё, что только можно, и само собой, хотят заработать. Поэтому может и действительно кто-то подкупает судей, организует договорные матчи или крутят коэффициенты. В случае с ЦСКА сами подумайте, 3 пенальти в одном матче - слишком палевно. Если организуют договорняки или подкупают судей, то уж явно не так.
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житель СПб
1662930136
Болельщики ЦСКА, естественно, всем довольны. А вот связь нарушений судейских (они были!) со ставками - вещь очень подозрительная.
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