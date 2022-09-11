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    РПЛ запросила у букмекеров информацию по матчу ЦСКА – «Краснодар»

    «Краснодар» публично выразил недовольство судейством в матче девятого тура РПЛ против ЦСКА (1:4). Клуб обратил внимание на движение букмекерских котировок.

    РПЛ отреагировала тем, что запросила информацию по матчу у букмекеров.

    «РПЛ находится в постоянном контакте с букмекерами и мониторит ситуацию на предмет появления подозрительных коэффициентов. Аналогичным образом мы запросили информацию по матчу ЦСКА – «Краснодар». Часть участников рынка уже сообщили, что не заметили странных ставок на своих линиях.

    Вместе с тем, хотел бы попросить руководителей клубов быть корректнее по отношению к судейскому корпусу. Понимаю, что иногда эмоции захватывают, но призываю быть сдержаннее и вести конструктивный диалог», – сказал президент РПЛ Александр Алаев.

    • ЦСКА пробил в матче 3 пенальти.
    • Матч в поле судил ростовчанин Сергей Иванов.
    • «Краснодар» пригрозил пойти в правоохранительные органы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11912

      BRO_football 1 час назад

      А вы что хотели? Слишком уж глубоко букмекеры со своими деньгами проникли в структуру российского футбола. Финансируют всё, что только можно, и само собой, хотят заработать. Поэтому может и действительно кто-то подкупает судей, организует договорные матчи или крутят коэффициенты.
      В случае с ЦСКА сами подумайте, 3 пенальти в одном матче - слишком палевно. Если организуют договорняки или подкупают судей, то уж явно не так.

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      Рейтинг: +1464

      GM > BRO_football 13 минут назад

      Ога, давайте затаскаем футболистов Краснодара за договорняки. Думаю ,Галицкий будет в восторге от такой идеи. И в еще большем восторге - от ее реализации.

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      Рейтинг: +6284

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Ну, полтора пеналя бесспорны, ИМХО. Краснодару надо тренировать защиту, а не бегать по судам

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      Рейтинг: +17048

      paracetamol 1 час назад

      Судейство было безобразное, я тоже думаю, что бумагомаратели неплохо подработали.

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      Рейтинг: +13871

      Skull_Boy 2 часа назад

      А при чем тут букмекеры, если Краснодар играл как гавно

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      Рейтинг: +17048

      paracetamol > Skull_Boy 1 час назад

      Они судей купили, вот причем.

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      Рейтинг: +1464

      GM > paracetamol 13 минут назад

      Краснодар, лекарственный ты наш? ;)

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      Рейтинг: +1976

      morgan59 2 часа назад

      В РПЛ должны быть люди , которые обязаны соедить за котировками. Слишком глубоко пустили корни конторы в систему футбола.

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