РПЛ запросила у букмекеров информацию по матчу ЦСКА – «Краснодар»

«Краснодар» публично выразил недовольство судейством в матче девятого тура РПЛ против ЦСКА (1:4). Клуб обратил внимание на движение букмекерских котировок.

РПЛ отреагировала тем, что запросила информацию по матчу у букмекеров.

«РПЛ находится в постоянном контакте с букмекерами и мониторит ситуацию на предмет появления подозрительных коэффициентов. Аналогичным образом мы запросили информацию по матчу ЦСКА – «Краснодар». Часть участников рынка уже сообщили, что не заметили странных ставок на своих линиях.

Вместе с тем, хотел бы попросить руководителей клубов быть корректнее по отношению к судейскому корпусу. Понимаю, что иногда эмоции захватывают, но призываю быть сдержаннее и вести конструктивный диалог», – сказал президент РПЛ Александр Алаев.