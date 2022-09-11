РПЛ запросила у букмекеров информацию по матчу ЦСКА – «Краснодар»

А вы что хотели? Слишком уж глубоко букмекеры со своими деньгами проникли в структуру российского футбола. Финансируют всё, что только можно, и само собой, хотят заработать. Поэтому может и действительно кто-то подкупает судей, организует договорные матчи или крутят коэффициенты.
В случае с ЦСКА сами подумайте, 3 пенальти в одном матче - слишком палевно. Если организуют договорняки или подкупают судей, то уж явно не так.
«Краснодар» публично выразил недовольство судейством в матче девятого тура РПЛ против ЦСКА (1:4). Клуб обратил внимание на движение букмекерских котировок.
РПЛ отреагировала тем, что запросила информацию по матчу у букмекеров.
«РПЛ находится в постоянном контакте с букмекерами и мониторит ситуацию на предмет появления подозрительных коэффициентов. Аналогичным образом мы запросили информацию по матчу ЦСКА – «Краснодар». Часть участников рынка уже сообщили, что не заметили странных ставок на своих линиях.
Вместе с тем, хотел бы попросить руководителей клубов быть корректнее по отношению к судейскому корпусу. Понимаю, что иногда эмоции захватывают, но призываю быть сдержаннее и вести конструктивный диалог», – сказал президент РПЛ Александр Алаев.
- ЦСКА пробил в матче 3 пенальти.
- Матч в поле судил ростовчанин Сергей Иванов.
- «Краснодар» пригрозил пойти в правоохранительные органы.