Стали известны подробности переговоров России и Боснии и Герцеговины. Боснийцы получат за матч больше, чем рекомендовано УЕФА

Источник раскрыл подробности подготовки товарищеского матча Россия – Босния и Герцеговина. Боснийцы заработают почти 200 тысяч евро.

«Сборная России заплатит боснийцам за приезд 190 тысяч евро (если, конечно, ничего не поменяется и те правда приедут). При этом, боснийцы считаются командой «категории B», а значит, по рекомендациям УЕФА им нужно платить за товарняк в районе 75-150 тысяч евро. Но, учитывая, что Босния идeт на первом месте в своей группе в Лиге Наций, а также учитывая политическую ситуацию, им решили заплатить чуть побольше.

Кроме того, РФС оплатит перелeт, проживание, питание, ну и, естественно, трансфер по Москве (как это обычно бывает, боснийцам будет предоставлен автобус и микроавтобус).

Интересно, что об игре с боснийцами договаривался изначально Александр Дюков. Дальнейшие переговоры вeл Александр Алаев, который, по сути, сейчас уже не работает в РФС и не должен был этим заниматься (хотя тут есть объективные причины – за столько лет в РФС у него довольно много наработок и контактов).

При этом, почему боснийцы решили объявить заранее – непонятно (там ещe не до конца определена дата игры – в этот день в России матчи кубка). Хотя возможно, они просто решили посмотреть на общественное мнение», – написал телеграм-канал «Мутко против».