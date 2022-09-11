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    Стали известны подробности переговоров России и Боснии и Герцеговины. Боснийцы получат за матч больше, чем рекомендовано УЕФА

    Источник раскрыл подробности подготовки товарищеского матча Россия – Босния и Герцеговина. Боснийцы заработают почти 200 тысяч евро.

    «Сборная России заплатит боснийцам за приезд 190 тысяч евро (если, конечно, ничего не поменяется и те правда приедут). При этом, боснийцы считаются командой «категории B», а значит, по рекомендациям УЕФА им нужно платить за товарняк в районе 75-150 тысяч евро. Но, учитывая, что Босния идeт на первом месте в своей группе в Лиге Наций, а также учитывая политическую ситуацию, им решили заплатить чуть побольше.

    Кроме того, РФС оплатит перелeт, проживание, питание, ну и, естественно, трансфер по Москве (как это обычно бывает, боснийцам будет предоставлен автобус и микроавтобус).

    Интересно, что об игре с боснийцами договаривался изначально Александр Дюков. Дальнейшие переговоры вeл Александр Алаев, который, по сути, сейчас уже не работает в РФС и не должен был этим заниматься (хотя тут есть объективные причины – за столько лет в РФС у него довольно много наработок и контактов).

    При этом, почему боснийцы решили объявить заранее – непонятно (там ещe не до конца определена дата игры – в этот день в России матчи кубка). Хотя возможно, они просто решили посмотреть на общественное мнение», – написал телеграм-канал «Мутко против».

    • Матч состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге.
    • В Сараево уже выступают против проведения матча.
    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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