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    «Это большой стыд и моя ошибка». Личка – о восьми голах от «Зенита»

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился эмоциями от поражения от «Зенита» (0:8) в девятом туре РПЛ.

    «Это моя ошибка, ведь я готовил команду, выбирал игроков. Этот результат и игра, которую мы показали – на мне. Можно проиграть 0:4, 1:5, это спорт. Но проиграть 0:8 и ничего не показать – это большой стыд.

    Сюда приехали болельщики поддерживать команду, а мы совершаем ошибки как в детском саду. Понятно, что «Зенит» – лучший в российской лиге, но для них это было слишком просто», – сказал чех.

    • «Зенит» одержал свою крупнейшую победу в истории РПЛ.
    • Петербуржцы лидируют в таблице.
    • «Оренбург» занимает 12-е место в РПЛ.

    10 коротких фактов об уничтожении «Оренбурга» «Зенитом»

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 20:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17394

      житель СПб 55 минут назад

      Да, это в определенной степени вина тренера.

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      Рейтинг: +17085

      Cleaner > житель СПб 14 минут назад

      Ливерпуль - Спартак пять лет назад и счет 7:0(СЕМЬ:НОЛЬ!) в пользу англичан. Тут не тренер виноват, а подбор игроков. В Зените и Оренбурге играют игроки совершенно разного класса. Так же, как и в случае Ливерпуля и Спартака. Отсюда и результаты такие.

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      Рейтинг: +17394

      житель СПб > Cleaner 8 минут назад

      Не соглашусь. Разница в классе игроков - это понятно. Но известна истина: "порядок бьет класс". Можно было продумать тактику на игру лучше. И выглядеть достойнее - даже с этим составом.

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