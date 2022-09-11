«Это большой стыд и моя ошибка». Личка – о восьми голах от «Зенита»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился эмоциями от поражения от «Зенита» (0:8) в девятом туре РПЛ.
«Это моя ошибка, ведь я готовил команду, выбирал игроков. Этот результат и игра, которую мы показали – на мне. Можно проиграть 0:4, 1:5, это спорт. Но проиграть 0:8 и ничего не показать – это большой стыд.
Сюда приехали болельщики поддерживать команду, а мы совершаем ошибки как в детском саду. Понятно, что «Зенит» – лучший в российской лиге, но для них это было слишком просто», – сказал чех.
- «Зенит» одержал свою крупнейшую победу в истории РПЛ.
- Петербуржцы лидируют в таблице.
- «Оренбург» занимает 12-е место в РПЛ.
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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»