«Это большой стыд и моя ошибка». Личка – о восьми голах от «Зенита»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился эмоциями от поражения от «Зенита» (0:8) в девятом туре РПЛ.

«Это моя ошибка, ведь я готовил команду, выбирал игроков. Этот результат и игра, которую мы показали – на мне. Можно проиграть 0:4, 1:5, это спорт. Но проиграть 0:8 и ничего не показать – это большой стыд.

Сюда приехали болельщики поддерживать команду, а мы совершаем ошибки как в детском саду. Понятно, что «Зенит» – лучший в российской лиге, но для них это было слишком просто», – сказал чех.

«Зенит» одержал свою крупнейшую победу в истории РПЛ.

Петербуржцы лидируют в таблице.

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