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    Орлов назвал причину поражения «Оренбурга» от «Зенита» со счетом 0:8

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов подвел итоги матча девятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Оренбургом».

    «Считаю, гости оказались не готовы к этому матчу прежде всего психологически. Они увидели стадион, бразильцев, мотивированных игроков команды Семака, и, что называется, «поплыли».

    Пропустили первый гол, не смогли что-либо противопоставить. Так расклеиваться нельзя! Надо все равно играть.

    При всем уважении к Марцелу Личке, никакого плана на этот матч у него не было. Особенно в обороне. «Зенит» мог и 10, и 11 забить.

    Хозяева не думали о рекорде. Играли, получали удовольствие. Но эта встреча, конечно, не показательна.

    Вот в следующем туре питерцев ждет выездной поединок с «Динамо». Там, понятное дело, уже будет совсем другая игра», – сказал Орлов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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