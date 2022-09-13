Орлов назвал причину поражения «Оренбурга» от «Зенита» со счетом 0:8

Журналист и комментатор Геннадий Орлов подвел итоги матча девятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Оренбургом».

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 8:0.

«Зенит» установил личный рекорд.

Вратарь «Оренбурга» не отразил ни одного удара.

«Считаю, гости оказались не готовы к этому матчу прежде всего психологически. Они увидели стадион, бразильцев, мотивированных игроков команды Семака, и, что называется, «поплыли».

Пропустили первый гол, не смогли что-либо противопоставить. Так расклеиваться нельзя! Надо все равно играть.

При всем уважении к Марцелу Личке, никакого плана на этот матч у него не было. Особенно в обороне. «Зенит» мог и 10, и 11 забить.

Хозяева не думали о рекорде. Играли, получали удовольствие. Но эта встреча, конечно, не показательна.

Вот в следующем туре питерцев ждет выездной поединок с «Динамо». Там, понятное дело, уже будет совсем другая игра», – сказал Орлов.