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    «Напоминало какую‑то Медиалигу». Генич – о результате матча «Зенит» – «Оренбург»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлениями от игры девятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Оренбургом».

    • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 8:0.
    • «Зенит» установил личный рекорд.
    • Вратарь «Оренбурга» не отразил ни одного удара

    «То, что происходило в матче «Зенит»«Оренбург» больше напоминало какую‑то Медиалигу, потому что одна команда оказалась совершенно не готова с точки зрения сопротивления, мотивации и желания.

    Может быть, у «Оренбурга» было желание показать своих латиносов, но когда ты на третьей минуте получаешь в свои ворота гол, а первый тайм заканчиваешь со счeтом 0:5, я даже не знаю, что здесь разбирать.

    В действиях «Оренбурга» была какая‑то безнадeга, не было ощущения, что они выдут на второй тайм и хотя бы забьют один или два мяча.

    Достойно, с высоко поднятой головой покинут арену. Но играть в обороне так, как это делал «Оренбург», просто нельзя», – сказал Генич.

    10 коротких фактов об уничтожении «Оренбурга» «Зенитом»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17106

      Cleaner 2 часа назад

      Генич: «Напоминало какую‑то Жопу». Кто про что, а Генич все о ней...)))

      0
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      Рейтинг: +4251

      ААМ 4 часа назад

      Понятно. Когда ЦСКА побеждает с тремя пеналами это норма, а если Зенит без пеналов со счётом 8:0:, то это Медиалига

      2
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      Рейтинг: +5934

      Давид59 > ААМ 3 часа назад

      А что, когда три фола в штрафной нельзя назначать 3 пенальти? Должна быть норма в количестве пенальти?

      1
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      Рейтинг: +3823

      Kollljan > Давид59 1 час назад

      Там, как минимум, два пеналя были левыми.

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