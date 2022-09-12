«Напоминало какую‑то Медиалигу». Генич – о результате матча «Зенит» – «Оренбург»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлениями от игры девятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Оренбургом».

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 8:0.

«Зенит» установил личный рекорд.

Вратарь «Оренбурга» не отразил ни одного удара

«То, что происходило в матче «Зенит» – «Оренбург» больше напоминало какую‑то Медиалигу, потому что одна команда оказалась совершенно не готова с точки зрения сопротивления, мотивации и желания.

Может быть, у «Оренбурга» было желание показать своих латиносов, но когда ты на третьей минуте получаешь в свои ворота гол, а первый тайм заканчиваешь со счeтом 0:5, я даже не знаю, что здесь разбирать.

В действиях «Оренбурга» была какая‑то безнадeга, не было ощущения, что они выдут на второй тайм и хотя бы забьют один или два мяча.

Достойно, с высоко поднятой головой покинут арену. Но играть в обороне так, как это делал «Оренбург», просто нельзя», – сказал Генич.

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