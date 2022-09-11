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10 коротких фактов об уничтожении «Оренбурга» «Зенитом»

11 сентября 2022, 19:50
13

«Зенит» в 9-м туре безжалостно расправился с «Оренбургом» – 8:0. Больно и страшно. Давайте подведем итоги этого поражения в Х коротких фактах:

1. Начнем с лайтового. «Зенит» – единоличный лидер после 9-го тура. У него 23 очка: 2 ничьих и 7 побед (5 из них – подряд).

2. «Зенит» не проигрывает в РПЛ с мая – тогда «Пари НН» победил со счетом 1:0. Кстати, это единственное поражение «Зенита» в Премьер-лиге в 2022 году.

3. «Оренбург» проиграл все 4 выездные встречи в этом сезоне. Общий счет – 3:21.

4. Эта победа – крупнейшая на «Газпром Арене».

5. Пять мячей влетели в ворота «Оренбурга» в первом тайме – рекорд этого сезона РПЛ.

6. Крупнейшая победа «Зенита» в чемпионатах России и СССР.

7. Крупнейшее поражение в истории «Оренбурга».

8. Одного гола не хватило «Зениту», чтобы повторить самую крупную сухую победу в истории чемпионатов России. В 2000 году «Локомотив» разнес «Уралан» со счетом 9:0.

Есть еще одна победа, которая крупнее по счету: в 2020-м «Сочи» обыграл «Ростов» 10:1.

9. 8:0 – с таким же счетом завершился матч «Локомотива» и «Торпедо» в июле 1994-го.

10. «Зенит» встречался с «Оренбургом» в официальных встречах семь раз. Общий счет – 21:3. В последний раз «Зенит» забивал этому сопернику меньше двух мячей за матч 5 лет назад.

И да, в этом матче залетала такая красота. Вот гол Вендела:

Или вот второй мяч Вендела:

А вот красотища от Малкома:

Текст: Илья Егоров

Фото: телеграм-канал «Зенита»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Оренбург
Комментарии (13)
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andrej-lucevich
1662915608
8 :0 !!!
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ALEX ML
1662915773
Да просто с фарм клубом разницу сделали
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3meeeD
1662915814
8-1 с Лучом было.Так,что по голам не рекорд
Ответить
Ганнибал Лектор
1662920728
Виват, Зенит!
Ответить
BRO_football
1662924419
Факт один: Оренбург - фарм-клуб Зенита и поставщик очков
Ответить
somn
1662958002
Оренбург решил сыграть с Зенитом в открытый футбол. Однозначно тренер виноват, установку на игру он даёт.
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