10 коротких фактов об уничтожении «Оренбурга» «Зенитом»

Ну как бы было ещё 9-1 с Динамо на кубок.
«Зенит» в 9-м туре безжалостно расправился с «Оренбургом» – 8:0. Больно и страшно. Давайте подведем итоги этого поражения в Х коротких фактах:
1. Начнем с лайтового. «Зенит» – единоличный лидер после 9-го тура. У него 23 очка: 2 ничьих и 7 побед (5 из них – подряд).
2. «Зенит» не проигрывает в РПЛ с мая – тогда «Пари НН» победил со счетом 1:0. Кстати, это единственное поражение «Зенита» в Премьер-лиге в 2022 году.
3. «Оренбург» проиграл все 4 выездные встречи в этом сезоне. Общий счет – 3:21.
4. Эта победа – крупнейшая на «Газпром Арене».
5. Пять мячей влетели в ворота «Оренбурга» в первом тайме – рекорд этого сезона РПЛ.
6. Крупнейшая победа «Зенита» в чемпионатах России и СССР.
7. Крупнейшее поражение в истории «Оренбурга».
8. Одного гола не хватило «Зениту», чтобы повторить самую крупную сухую победу в истории чемпионатов России. В 2000 году «Локомотив» разнес «Уралан» со счетом 9:0.
Есть еще одна победа, которая крупнее по счету: в 2020-м «Сочи» обыграл «Ростов» 10:1.
9. 8:0 – с таким же счетом завершился матч «Локомотива» и «Торпедо» в июле 1994-го.
10. «Зенит» встречался с «Оренбургом» в официальных встречах семь раз. Общий счет – 21:3. В последний раз «Зенит» забивал этому сопернику меньше двух мячей за матч 5 лет назад.
И да, в этом матче залетала такая красота. Вот гол Вендела:
Или вот второй мяч Вендела:
А вот красотища от Малкома:
Текст: Илья Егоров
Фото: телеграм-канал «Зенита»