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    «Избиение родственной команды». Червиченко – о разгромной победе «Зенита» над «Оренбургом»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на результат матча девятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Оренбургом».

    «Это было избиение родственной команды. «Оренбург» вроде как входит в клуб почитателей «Зенита». Так сильно его избить – это, конечно, перебор.

    Зато люди получают много зрелищности. Уверен, болельщикам «Зенита» не скучно смотреть за таким футболом.

    Есть ли связь между «Зенитом» и «Оренбургом? Достаточно присутствовать на различных голосованиях клубов РПЛ, чтобы это понять.

    Вас бы очень позабавил стиль поведения «Оренбурга», – сказал Червиченко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5362

      AtticusFinch 1 час назад

      Оренбург заехал на сезончик))для того , чтобы быть вечными чемпионами достаточно народного достояния и Сочи для страховки)

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      Рейтинг: +5939

      Давид59 1 час назад

      Бразильцев забыли про родственность предупредить? Не думаю. В команде здоровая конкуренция, вот и носятся все по полной.

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      Рейтинг: +54

      ЭтожЯ > Давид59 1 час назад

      Если б не было "избиения" - сказал бы "договорняк" .

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