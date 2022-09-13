«Избиение родственной команды». Червиченко – о разгромной победе «Зенита» над «Оренбургом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на результат матча девятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Оренбургом».

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 8:0.

«Зенит» установил личный рекорд.

Вратарь «Оренбурга» не отразил ни одного удара.

«Это было избиение родственной команды. «Оренбург» вроде как входит в клуб почитателей «Зенита». Так сильно его избить – это, конечно, перебор.

Зато люди получают много зрелищности. Уверен, болельщикам «Зенита» не скучно смотреть за таким футболом.

Есть ли связь между «Зенитом» и «Оренбургом? Достаточно присутствовать на различных голосованиях клубов РПЛ, чтобы это понять.

Вас бы очень позабавил стиль поведения «Оренбурга», – сказал Червиченко.