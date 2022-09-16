«Глаза по пять рублей стали». Комличенко – о поражении «Оренбурга» от «Зенита» со счетом 0:8

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о результате матча девятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Оренбургом».

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 8:0.

«Зенит» установил личный рекорд.

Вратарь «Оренбурга» не отразил ни одного удара.

«Глупо отрицать, что «Зенит» в порядке. Всем с ними тяжело. Но у нас с ними скоро матч, посмотрим, мне интересно.

Для нас важна каждая отдельная игра, потихоньку уходят шапкозакидательские настроения перед какими-то командами. Ко всем одинаково относимся.

Когда увидел счeт 8:0 у «Зенита» с «Оренбургом», глаза по пять рублей стали. В шоке, что такие результаты ещe возможны.

Но везде такое бывает. У «Зенита» всe залетало и получалось. Вратаря жалко – бедолага», – сказал Комличенко.