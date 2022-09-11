Акинфеев: «Никогда не предам ЦСКА, откажусь даже от самых выгодных предложений»

Так уже поздняк какие-то предложения рассматривать, уже скоро бутсы на гвоздь. Но как хороший вратарь оставил след в истории.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дал понять, что закончит карьеру в московском клубе.
«Я только что подписал контракт на два года. Это моя команда с детства и я ее никогда в жизни не предам. Я закончу здесь и откажусь даже от самых выгодных предложений», – заверил Акинфеев.
- Игрок – воспитанник ЦСКА.
- Акинфеев дебютировал в РПЛ в 2003 году.
- Вратарь брал с командой Кубок УЕФА в 2005 году.