Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Акинфеев: «Никогда не предам ЦСКА, откажусь даже от самых выгодных предложений»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дал понять, что закончит карьеру в московском клубе.

    «Я только что подписал контракт на два года. Это моя команда с детства и я ее никогда в жизни не предам. Я закончу здесь и откажусь даже от самых выгодных предложений», – заверил Акинфеев.

    • Игрок – воспитанник ЦСКА.
    • Акинфеев дебютировал в РПЛ в 2003 году.
    • Вратарь брал с командой Кубок УЕФА в 2005 году.

    Новости по теме
    Акинфеев: «Может, Зайнутдинов всю жизнь будет в ЦСКА – прикуем его наручниками» 1
    Акинфеев назвал оптимальный чемпионат для Зайнутдинова 2
    Акинфеев: «Ошибки есть у всех. У меня – куча» 3
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:20
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4685

      Enter2006 9 минут назад

      Так уже поздняк какие-то предложения рассматривать, уже скоро бутсы на гвоздь. Но как хороший вратарь оставил след в истории.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +539

      Спартач80 35 минут назад

      Достойно уважения.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7433

      nik55 39 минут назад

      тебе кажется что ты кому то нужен ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1964

      Bozigit 2 часа назад

      Похвально. Все же легенда

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11