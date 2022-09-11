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    «Зенит» и «Пятерочка» стали партнерами

    «Зенит» объявил о начале сотрудничества с сетью продуктовых магазинов «Пятерочка». По условиям однолетнего контракта «Пятeрочка» получила официальный статус регионального партнeра клуба.

    «Партнерство крупнейшей в России сети магазинов «у дома» и действующих чемпионов страны позволит сторонам эффективно работать с масштабной аудиторией покупателей и болельщиков, а также продвигать ценности здорового образа жизни и правильного питания. В рамках соглашения «Пятeрочка» получает широкие возможности для проведения целого ряда совместных маркетинговых активностей: конкурсов и розыгрышей в соцсетях, мероприятий с участием футболистов, а также право на размещение рекламы на LED-бортах и фасциях в чаше «Газпром Арены».

    Планируется, что на домашней арене сине-бело-голубых появится своя точка продаж от «Пятeрочки», а для болельщиков и гостей на домашних матчах «Зенита» будет разработана эксклюзивная кобрендовая сувенирная продукция. Кроме того, покупатели торговой сети смогут попасть на закрытые экскурсии на тренировочную базу сине-бело-голубых в рамках различных акций», – рассказал «Зенит».

    • 1-й магазин «Пятерочка» открылся в Санкт-Петербурге в 1999 году.
    • Сейчас у сети тысячи точек по всей России.
    • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1310

      balam 39 минут назад

      ждем новых пакетов.с загаром

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Аvеngеr 59 минут назад

      1-й магазин «Пятерочка» открылся в Санкт-Петербурге в 1999 году. Караваевская 24.
      Хлеб 10 руб. Нам Б О М Ж А М достаточно для 7:1 и 4:0

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17394

      житель СПб 1 час назад

      Кстати! Народ ходит в пятерочку! Это к вопросу о народной команде...

      2
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      Рейтинг: +13871

      Skull_Boy 1 час назад

      Все правильно мешки к мешкам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17394

      житель СПб 1 час назад

      Все, пора в пятерочку...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +52

      Купа Купыч 1 час назад

      Не голыми овощами ,а гнилыми.

      0
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      Рейтинг: +52

      Купа Купыч 1 час назад

      Понятно почему в Пятерочке торгуют голыми овощами и фруктами.Осталось Светофор подписать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17394

      житель СПб > Купа Купыч 1 час назад

      А в Москве что, овощи в итальянские бренды одеты?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1479

      PNZ1985 1 час назад

      Б о м ж и супермаркет - одно целое, гы-гы)))

      4
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      Рейтинг: +743

      Конопляных дел мастер 2 часа назад

      Пятерочка и Спартак должны быть спонсорами. Зенит трижды им отгружал пятерочки. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +73

      Аvеngеr > Конопляных дел мастер 1 час назад

      И семёрочку

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      Фитоняшич 2 часа назад

      Не, такими путями я их спонсировать точно не буду.

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