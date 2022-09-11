«Зенит» и «Пятерочка» стали партнерами

«Зенит» объявил о начале сотрудничества с сетью продуктовых магазинов «Пятерочка». По условиям однолетнего контракта «Пятeрочка» получила официальный статус регионального партнeра клуба.

«Партнерство крупнейшей в России сети магазинов «у дома» и действующих чемпионов страны позволит сторонам эффективно работать с масштабной аудиторией покупателей и болельщиков, а также продвигать ценности здорового образа жизни и правильного питания. В рамках соглашения «Пятeрочка» получает широкие возможности для проведения целого ряда совместных маркетинговых активностей: конкурсов и розыгрышей в соцсетях, мероприятий с участием футболистов, а также право на размещение рекламы на LED-бортах и фасциях в чаше «Газпром Арены».

Планируется, что на домашней арене сине-бело-голубых появится своя точка продаж от «Пятeрочки», а для болельщиков и гостей на домашних матчах «Зенита» будет разработана эксклюзивная кобрендовая сувенирная продукция. Кроме того, покупатели торговой сети смогут попасть на закрытые экскурсии на тренировочную базу сине-бело-голубых в рамках различных акций», – рассказал «Зенит».