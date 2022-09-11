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«Зенит» и «Пятерочка» стали партнерами

11 сентября 2022, 18:36
15

«Зенит» объявил о начале сотрудничества с сетью продуктовых магазинов «Пятерочка». По условиям однолетнего контракта «Пятeрочка» получила официальный статус регионального партнeра клуба.

«Партнерство крупнейшей в России сети магазинов «у дома» и действующих чемпионов страны позволит сторонам эффективно работать с масштабной аудиторией покупателей и болельщиков, а также продвигать ценности здорового образа жизни и правильного питания. В рамках соглашения «Пятeрочка» получает широкие возможности для проведения целого ряда совместных маркетинговых активностей: конкурсов и розыгрышей в соцсетях, мероприятий с участием футболистов, а также право на размещение рекламы на LED-бортах и фасциях в чаше «Газпром Арены».

Планируется, что на домашней арене сине-бело-голубых появится своя точка продаж от «Пятeрочки», а для болельщиков и гостей на домашних матчах «Зенита» будет разработана эксклюзивная кобрендовая сувенирная продукция. Кроме того, покупатели торговой сети смогут попасть на закрытые экскурсии на тренировочную базу сине-бело-голубых в рамках различных акций», – рассказал «Зенит».

  • 1-й магазин «Пятерочка» открылся в Санкт-Петербурге в 1999 году.
  • Сейчас у сети тысячи точек по всей России.
  • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (15)
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vmonomah17
1662910632
Они друг друга стоят)))
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Фитоняшич
1662911672
Не, такими путями я их спонсировать точно не буду.
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PNZ1985
1662912337
Б о м ж и супермаркет - одно целое, гы-гы)))
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Купа Купыч
1662913564
Понятно почему в Пятерочке торгуют голыми овощами и фруктами.Осталось Светофор подписать.
Ответить
Купа Купыч
1662913622
Не голыми овощами ,а гнилыми.
Ответить
житель СПб
1662913624
Все, пора в пятерочку...
Ответить
Skull_Boy
1662914553
Все правильно мешки к мешкам
Ответить
житель СПб
1662914802
Кстати! Народ ходит в пятерочку! Это к вопросу о народной команде...
Ответить
Аvеngеr
1662915909
1-й магазин «Пятерочка» открылся в Санкт-Петербурге в 1999 году. Караваевская 24. Хлеб 10 руб. Нам Б О М Ж А М достаточно для 7:1 и 4:0
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balam
1662917067
ждем новых пакетов.с загаром
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