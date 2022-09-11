Циннбауэр: «Поражение от «Факела»? Очень сложно играть, когда соперник практически всем составом в обороне»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал исход матча девятого тура РПЛ против «Факела» (0:2).

«Очень сложно играть против команды, которая стоит практически в полном составе в обороне, но у нас были шансы. В какой‑то мере от нас отвернулось футбольное везение», – сказал немец.