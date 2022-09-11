Циннбауэр: «Поражение от «Факела»? Очень сложно играть, когда соперник практически всем составом в обороне»

Вопрос: как команда, которая всей командой в обороне забивает 2 гола? Александр Друздь отвечает - я не знаю. Спасибо Александр, мы тоже.
Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал исход матча девятого тура РПЛ против «Факела» (0:2).
«Очень сложно играть против команды, которая стоит практически в полном составе в обороне, но у нас были шансы. В какой‑то мере от нас отвернулось футбольное везение», – сказал немец.
- У «Локомотива» 3 поражения подряд.
- Москвичи идут в РПЛ 11-ми.
- «Факел» победил в высшем дивизионе впервые с 2001 года.