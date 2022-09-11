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    Циннбауэр: «Поражение от «Факела»? Очень сложно играть, когда соперник практически всем составом в обороне»

    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал исход матча девятого тура РПЛ против «Факела» (0:2).

    «Очень сложно играть против команды, которая стоит практически в полном составе в обороне, но у нас были шансы. В какой‑то мере от нас отвернулось футбольное везение», – сказал немец.

    • У «Локомотива» 3 поражения подряд.
    • Москвичи идут в РПЛ 11-ми.
    • «Факел» победил в высшем дивизионе впервые с 2001 года.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1937

      DMитрий 38 минут назад

      Вопрос: как команда, которая всей командой в обороне забивает 2 гола? Александр Друздь отвечает - я не знаю. Спасибо Александр, мы тоже.

      1
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      Рейтинг: +17394

      житель СПб 1 час назад

      Семин все про вас сказал. Йозеф... шел бы ты домой, а?

      2
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      Рейтинг: +71

      Павлюченко9 1 час назад

      Локомотиву тяжело играть с таким тренером

      1
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      Рейтинг: +1036

      zagrizlik 2 часа назад

      Долго ещё РЖД будет этих швайнеров терпеть? Или пора их гнать в направлении Берлина?

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      Рейтинг: +4709

      Enter2006 2 часа назад

      Всех немцев с Локо - на родину! Как раз соответствует текущему тренду.

      0
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      Рейтинг: +100

      crf575757 2 часа назад

      Не оправдывайся ,гастарбайтер! Лучше вали из России! Бездарность,как и все хозяева Локомотива!!

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      Рейтинг: +5412

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      А тренер нужен для чего? Не тактику подбирать? Если такая тактика приносит плоды почему сам не увез гостевое очко. Проблема в другом. Шайка шарлатанов не первый сезон грабит клуб и отправляет в пердив

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      Рейтинг: +714

      г.Онега 2 часа назад

      так им и надо ,может дойдет там до главного и уволит эту немецкую компашу мошейников и в придачу плутника и кто там еще короче всех начиная с тренеров и в верх

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      Рейтинг: +17085

      Cleaner 2 часа назад

      Соперник практически всем составом в обороне? Это тоже ТАКТИКА. Не можете взломать оборону и пропускаете в свои ворота, значит соперник сильнее.

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