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    РПЛ. Дубль Бикфалви в игре с «Торпедо» принес «Уралу» первую победу в сезоне

    «Урал» в девятом туре РПЛ победил дома «Торпедо». Дубль у румынского футболиста Эрика Бикфалви.

    Екатеринбуржцы впервые в сезоне РПЛ добились победы. Они покинули зону прямого вылета.

    «Торпедо» идет без побед на последнем месте.

    Команды встретились впервые за семь лет.

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Торпедо (Москва) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бикфалви, 70; 2:0 – Бикфалви, 84.

    «Урал»: Алексеев, Гогличидзе, Бивеев, Быковский (Кулаков, 90+1), Эмерсон, Газинский (Влут, 72), Подберезкин, Мишкич, Гаджимурадов (Ранджелович, 57), Юшин (Урунов, 57), Бикфалви (Каштанов, 90+1).

    «Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кутепов, Султонов (Лебеденко, 67), Нетфуллин (Шапич, 80), Ле Таллек, Енин (Савич, 67), Эркинов, Каймаков (Рейхмен, 86), Караев (Турищев, 67).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13871

      Skull_Boy 2 часа назад

      С Торпедо уже все ясно

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      Рейтинг: +771

      Каменный стояк 3 часа назад

      Торпедо вообще конченые, надо сниматься с чемпионата.....

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      Рейтинг: +608

      garet12222 3 часа назад

      Каждый матч кажется, что Бикфалви уже не бегает и ему пора на пенсию, но он забивает, до побольше многих молодых конкурентов

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      Рейтинг: +100

      Ill Ich 3 часа назад

      В битве аутсайдеров победили более настойчивые и мотивированные. Торпедовцы бились, но не смогли забить даже с пенальти.

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      Рейтинг: +608

      garet12222 3 часа назад

      Урал и болельщиков с победой! наконец-то цельная игра, наконец-то Иванов раскошелился на новых игроков! Посмотрим как будет играть против сильных соперников

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