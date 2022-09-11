РПЛ. Дубль Бикфалви в игре с «Торпедо» принес «Уралу» первую победу в сезоне

«Урал» в девятом туре РПЛ победил дома «Торпедо». Дубль у румынского футболиста Эрика Бикфалви.

Екатеринбуржцы впервые в сезоне РПЛ добились победы. Они покинули зону прямого вылета.

«Торпедо» идет без побед на последнем месте.

Команды встретились впервые за семь лет.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Урал (Екатеринбург) – Торпедо (Москва) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Бикфалви, 70; 2:0 – Бикфалви, 84.

«Урал»: Алексеев, Гогличидзе, Бивеев, Быковский (Кулаков, 90+1), Эмерсон, Газинский (Влут, 72), Подберезкин, Мишкич, Гаджимурадов (Ранджелович, 57), Юшин (Урунов, 57), Бикфалви (Каштанов, 90+1).

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кутепов, Султонов (Лебеденко, 67), Нетфуллин (Шапич, 80), Ле Таллек, Енин (Савич, 67), Эркинов, Каймаков (Рейхмен, 86), Караев (Турищев, 67).

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