РПЛ. Дубль Бикфалви в игре с «Торпедо» принес «Уралу» первую победу в сезоне

С Торпедо уже все ясно
«Урал» в девятом туре РПЛ победил дома «Торпедо». Дубль у румынского футболиста Эрика Бикфалви.
Екатеринбуржцы впервые в сезоне РПЛ добились победы. Они покинули зону прямого вылета.
«Торпедо» идет без побед на последнем месте.
Команды встретились впервые за семь лет.
Россия. РПЛ. 9-й тур
Урал (Екатеринбург) – Торпедо (Москва) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Бикфалви, 70; 2:0 – Бикфалви, 84.
«Урал»: Алексеев, Гогличидзе, Бивеев, Быковский (Кулаков, 90+1), Эмерсон, Газинский (Влут, 72), Подберезкин, Мишкич, Гаджимурадов (Ранджелович, 57), Юшин (Урунов, 57), Бикфалви (Каштанов, 90+1).
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кутепов, Султонов (Лебеденко, 67), Нетфуллин (Шапич, 80), Ле Таллек, Енин (Савич, 67), Эркинов, Каймаков (Рейхмен, 86), Караев (Турищев, 67).