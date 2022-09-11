«Урал» и «Торпедо» назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура РПЛ между «Уралом» и «Торпедо».

«Урал»: Алексеев, Гогличидзе, Бивеев, Быковский, Эмерсон, Газинский, Подберезкин, Мишкич, Гаджимурадов, Юшин, Бикфалви.

Запасные: Ландаков, Кулаков, Бегич, Егорычев, Сунгатулин, Железнов, Урунов, Сиссе, Каштанов, Влут, Ранджелкович.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кутепов, Султонов, Нетфуллин, Ле Таллек, Енин, Эркинов, Каймаков, Караев.

Запасные: Довбня, Кожемякин, Прошкин, Роганович, Шапич, Рязанцев, Рейхмен, Чурич, Савич, Лебеденко, Турищев, Коста.