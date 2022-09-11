Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Урал» и «Торпедо» назвали стартовые составы

    Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура РПЛ между «Уралом» и «Торпедо».

    «Урал»: Алексеев, Гогличидзе, Бивеев, Быковский, Эмерсон, Газинский, Подберезкин, Мишкич, Гаджимурадов, Юшин, Бикфалви.

    Запасные: Ландаков, Кулаков, Бегич, Егорычев, Сунгатулин, Железнов, Урунов, Сиссе, Каштанов, Влут, Ранджелкович.

    «Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кутепов, Султонов, Нетфуллин, Ле Таллек, Енин, Эркинов, Каймаков, Караев.

    Запасные: Довбня, Кожемякин, Прошкин, Роганович, Шапич, Рязанцев, Рейхмен, Чурич, Савич, Лебеденко, Турищев, Коста.

    • Матч начнется в 13:00 по Москве.

    Новости по теме
    Генич: «Вратари Медиалиги сильнее, чем Алексеев из «Урала». Караул»
    Стали известны стартовые составы «Факела» и «Локомотива» 1
    Стали известны подробности переговоров России и Боснии и Герцеговины. Боснийцы получат за матч больше, чем рекомендовано УЕФА
    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:15
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5404

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Пока Бабурин тащит и тащит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17071

      Cleaner 1 час назад

      У одной из команд есть шанс уйти из зоны вылета.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1140

      Karpathian 2 часа назад

      И все новички на банке...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7426

      BarStep 2 часа назад

      Давай Урал, если не с этими торпедами, тогда с кем?!
      Пора уже выбираться из болота..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17071

      Cleaner > BarStep 1 час назад

      Урал, вперед!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11