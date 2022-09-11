«Он устрашающий, большой, сильный!». Неймар назвал лучших защитников

Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал сильнейших центральных защитников мира.
«Мне нравится Антонио Рюдигер. Устрашающий, большой, сильный! Его некоторые боятся, но я не боюсь.
Тяжело бороться с сильным и умным Вирджилом ван Дейком. Он чувствует момент для отбора.
Рафаэль Варан тоже хорош. Быстрый, хорошо выбирает позицию. Топ-футболист. Практически не ошибается», – сказал Неймар.
- Рюдигер летом перешел из «Челси» в «Реал».
- Ван Дейк с 2018 года играет за «Ливерпуль».
- Варан выступает за «Манчестер Юнайтед».
Источник: DAZN