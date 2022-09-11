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    «Он устрашающий, большой, сильный!». Неймар назвал лучших защитников

    Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал сильнейших центральных защитников мира.

    «Мне нравится Антонио Рюдигер. Устрашающий, большой, сильный! Его некоторые боятся, но я не боюсь.

    Тяжело бороться с сильным и умным Вирджилом ван Дейком. Он чувствует момент для отбора.

    Рафаэль Варан тоже хорош. Быстрый, хорошо выбирает позицию. Топ-футболист. Практически не ошибается», – сказал Неймар.

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    Источник: DAZN

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    Сегодня, 11:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23237

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Назвал тех, кто его приплющивал. Но самый устрашающий для него не защитник, а нападающий Эдинсон Кавани, вот кого он сссыт реально.

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