«Он устрашающий, большой, сильный!». Неймар назвал лучших защитников

Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал сильнейших центральных защитников мира.

«Мне нравится Антонио Рюдигер. Устрашающий, большой, сильный! Его некоторые боятся, но я не боюсь.

Тяжело бороться с сильным и умным Вирджилом ван Дейком. Он чувствует момент для отбора.

Рафаэль Варан тоже хорош. Быстрый, хорошо выбирает позицию. Топ-футболист. Практически не ошибается», – сказал Неймар.