Россия сыграет с Боснией и Герцеговиной, в «Спартаке» приступил к работе новый президент, тур АПЛ перенесен и другие новости дня

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    Пьянич: «Игра с Россией – нехорошее решение! У меня нет слов».

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    «Сделаю все, чтобы матча не было. Должны ли мы портить отношения с Западом?». Член правления ФСБГ – об игре с Россией.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      omitrene 17 минут назад

      Зачeм дapить цвeты и пoдаpки, выпpашевать у жeны, снимать пpоститyткy если можно пpосто пoтpаxатьcя. Мoжeшь сам убeдитьcя, вот ccылка ----- https://0a.fit/zex

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