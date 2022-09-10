Россия сыграет с Боснией и Герцеговиной, в «Спартаке» приступил к работе новый президент, тур АПЛ перенесен и другие новости дня

Стало известно, какой клуб РПЛ потратил больше всех на трансферы летом.

Назначение Поттера обойдется «Челси» в 86 миллионов (The Telegraph).

Новичок «Локо» Педриньо отказал клубам из Испании ради перехода в «великий российский клуб».

«Спартак» выбрал нового президента клуба. Он уже приступил к работе («РБК Спорт»).

«Барса» будет судиться с «Атлетико». Каталонцы считают, что Гризманна выпускают после 60-й минуты, чтобы не платить 40 миллионов.

Мелкадзе заявил, что может сменить российское гражданство на грузинское.

АПЛ перенесла седьмой тур из-за смерти королевы Елизаветы II.

Экс-футболиста сборной Англии Синклэйра могут уволить с Talksport из-за твита о смерти Елизаветы II.

Сборная России сыграет с Боснией и Герцеговиной 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Хвича – лучший игрок Серии А в августе.

В феврале в ОАЭ пройдет выставочный турнир с участием клубов РПЛ («РБ Спорт»).

Пьянич: «Игра с Россией – нехорошее решение! У меня нет слов».

Первая лига начала расследование по матчу «Велес» – «Рубин».

«Динамо» забило «Сочи» после неудачного финта вратаря Джанаева.

«Сделаю все, чтобы матча не было. Должны ли мы портить отношения с Западом?». Член правления ФСБГ – об игре с Россией.