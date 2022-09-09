Назначение Поттера обойдется «Челси» в 86 миллионов (The Telegraph)

Стала известна зарплата нового главного тренера «Челси» Грэма Поттера.
По информации The Telegraph, 47-летний англичанин будет получать в английском клубе 13,8 миллиона евро в год. За пять лет контракта Поттер заработает 69 миллионов евро.
Кроме того, «Челси» заплатил «Брайтону» компенсацию за тренера в размере 17 миллионов евро.
Суммарно английский клуб потратит на Поттера 86 миллионов евро.
- Поттер возглавлял «Брайтон» с мая 2019 года.
- Ранее «Челси» уволил Томаса Тухеля.
- Немец работал в «Челси» с января 2021 года.
Источник: The Telegraph