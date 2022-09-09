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    Назначение Поттера обойдется «Челси» в 86 миллионов (The Telegraph)

    Стала известна зарплата нового главного тренера «Челси» Грэма Поттера.

    По информации The Telegraph, 47-летний англичанин будет получать в английском клубе 13,8 миллиона евро в год. За пять лет контракта Поттер заработает 69 миллионов евро.

    Кроме того, «Челси» заплатил «Брайтону» компенсацию за тренера в размере 17 миллионов евро.

    Суммарно английский клуб потратит на Поттера 86 миллионов евро.

    • Поттер возглавлял «Брайтон» с мая 2019 года.
    • Ранее «Челси» уволил Томаса Тухеля.
    • Немец работал в «Челси» с января 2021 года.

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 10:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11718

      Вомбат 1 час назад

      Отличная новость для поклонников Челси! Великий, всем известный тренер, который выиграл все возможные английские и мировые трофеи, обойдется клубу так дешево! Тодду осталось потратить еще пару сотен миллионов в зимнее ТО, и тогда Челси наверняка уже в этом сезоне пробъется в Лигу конференций.

      0
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      Рейтинг: +62

      odessakmv 4 часа назад

      Поттер... судя по ЗП: Гарри Поттер

      0
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      Рейтинг: +2768

      Play 5 часов назад

      Поттер хороший тренер, но мне он напоминает молодого Моейса времён Эвертона, вряд ли это тренер для топ-клуба.

      0
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      Рейтинг: +1045

      mig28 5 часов назад

      Какие 5 лет контракта?!?! Года 2..и то это прям максимум

      0
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      Рейтинг: +340

      ScarlettOgusania 5 часов назад

      Забыли учесть неустойку Тухелю, ещё +15-18 лимонов

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