«Спартак» выбрал нового президента клуба. Он уже приступил к работе («РБК Спорт»)

Первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын стал президентом «Спартака», сообщает «РБК Спорт». Он уже приступил к работе.
Матыцын уже осуществляет руководство клубом и знакомится с текущим положением дел. Отмечается, что генеральный директор клуба Евгений Мележиков и технический координатор Артем Ребров согласовывают все трансферы с Матыцыным.
Источники сообщают, что по этой схемы был оформлен переход Кейта Бальде на правах свободного игрока.
«Лукойл» должен в ближайшие дни определиться со сроками объявления Матыцына новым президентом «Спартака».
- Матыцын – член совета директоров клуба с 2004 года.
- 22 августа «Лукойл» стал владельцем «Спартака».
- Компания приобрела 100 процентов акций клуба и стадион «Открытие Банк Арена» у Леонида Федуна.
Источник: «РБ Спорт»