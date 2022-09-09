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    «Спартак» выбрал нового президента клуба. Он уже приступил к работе («РБК Спорт»)

    Первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын стал президентом «Спартака», сообщает «РБК Спорт». Он уже приступил к работе.

    Матыцын уже осуществляет руководство клубом и знакомится с текущим положением дел. Отмечается, что генеральный директор клуба Евгений Мележиков и технический координатор Артем Ребров согласовывают все трансферы с Матыцыным.

    Источники сообщают, что по этой схемы был оформлен переход Кейта Бальде на правах свободного игрока.

    «Лукойл» должен в ближайшие дни определиться со сроками объявления Матыцына новым президентом «Спартака».

    • Матыцын – член совета директоров клуба с 2004 года.
    • 22 августа «Лукойл» стал владельцем «Спартака».
    • Компания приобрела 100 процентов акций клуба и стадион «Открытие Банк Арена» у Леонида Федуна.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1473

      alefreddy 1 час назад

      может все будет к лучшему

      0
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      Рейтинг: +97989

      zigbert 1 час назад

      Плодотворной ему работы на благо Спартака.

      1
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      Рейтинг: +558

      SLADE2019 2 часа назад

      Судя по согласованным трансферам, еще тот президентик у нас. Неужели по Федуну непонятно было, что нефть и обезьяна продаст, тем более по высоким ценам на нее, установленными биржей, а футбол - дело тонкое.

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      Рейтинг: +17021

      paracetamol 2 часа назад

      А где Зарема?

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