«Спартак» выбрал нового президента клуба. Он уже приступил к работе («РБК Спорт»)

Первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын стал президентом «Спартака», сообщает «РБК Спорт». Он уже приступил к работе.

Матыцын уже осуществляет руководство клубом и знакомится с текущим положением дел. Отмечается, что генеральный директор клуба Евгений Мележиков и технический координатор Артем Ребров согласовывают все трансферы с Матыцыным.

Источники сообщают, что по этой схемы был оформлен переход Кейта Бальде на правах свободного игрока.

«Лукойл» должен в ближайшие дни определиться со сроками объявления Матыцына новым президентом «Спартака».