«Динамо» забило «Сочи» после неудачного финта вратаря Джанаева

В эти минуты проходит матч девятого тура РПЛ между «Сочи» и «Динамо». В первом тайме у москвичей забил Денис Макаров.

Игрок сделал счет 2:1 в пользу «Сочи» после неудачного финта сочинского вратаря Сослана Джанаева.