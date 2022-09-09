«Динамо» забило «Сочи» после неудачного финта вратаря Джанаева

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В эти минуты проходит матч девятого тура РПЛ между «Сочи» и «Динамо». В первом тайме у москвичей забил Денис Макаров.
Игрок сделал счет 2:1 в пользу «Сочи» после неудачного финта сочинского вратаря Сослана Джанаева.
- Макаров забил на 40-й минуте.
- Джанаев ранее вызывался в сборную России.
- Матч проходит в Сочи на «Фиште».