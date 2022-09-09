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    «Динамо» забило «Сочи» после неудачного финта вратаря Джанаева

    В эти минуты проходит матч девятого тура РПЛ между «Сочи» и «Динамо». В первом тайме у москвичей забил Денис Макаров.

    Игрок сделал счет 2:1 в пользу «Сочи» после неудачного финта сочинского вратаря Сослана Джанаева.

    • Макаров забил на 40-й минуте.
    • Джанаев ранее вызывался в сборную России.
    • Матч проходит в Сочи на «Фиште».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2022 21:05
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +10

      omitrene 14 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +479

      kazak1975 2 часа назад

      Вспомнился мне тут Левенец с Шавой )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18725

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Вот же клоун !!! )))

      2
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      Рейтинг: +13577

      playsh 2 часа назад

      Джанаев,похоже,талантище от бога.В бредовых снах форвардом играет...Рядом с Месси.

      2
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      Рейтинг: +32735

      oyabun 2 часа назад

      Не просто так когда то от него Спартак избавился.

      3
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      Рейтинг: +2804

      Ziklop 3 часа назад

      Джанаев ставку сделал на гол в свои ворота в первом тайме!

      2
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      Рейтинг: +1036

      edw7777 3 часа назад

      Всю жизнь задаюсь вопросом: что движет такими вратарями? Ответа не нахожу. Сказать кретин; вроде нет, ситуация не позволяла пас отдать; тоже нет. Ведь далеко не в первый раз. Наверно, всё-таки какое-то психическое расстройство

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      Рейтинг: +755

      (Меня за банили) 3 часа назад

      Он помню в Спартаке постоянно привозы совершал. Ничего не меняется.

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      Рейтинг: +6129

      Добрый Бобер 4 часа назад

      Доигрался #уй на скрипке...

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      Рейтинг: +50322

      MaxRnD 4 часа назад

      Дриблёр от бога

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