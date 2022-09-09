Экс-футболиста сборной Англии Синклэйра могут уволить с Talksport из-за твита о смерти Елизаветы II

Бывший вингер «Вест Хэма», «Манчестер Сити» и сборной Англии Тревор Синклэйр рискует лишиться работы.

Его могут уволить с радиостанции Talksport из-за твита о смерти Елизаветы II.

Экс-футболист считает, что темнокожие и азиаты не должны скорбеть по британской королеве из-за расизма в начале ее правления.

«Расизм был объявлен вне закона в 60-е годы, а до этого он процветал. Почему же темнокожие и азиаты должны скорбеть?!» – написал Синклэйр в соцсетях, сопроводив публикацию хэштегом #queen.

Вскоре он удалил эту запись и свой аккаунт в твиттере.

В Talksport заявили, что не поддерживают слова Синклэйра и ведут расследование по этому вопросу.