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    Экс-футболиста сборной Англии Синклэйра могут уволить с Talksport из-за твита о смерти Елизаветы II

    Бывший вингер «Вест Хэма», «Манчестер Сити» и сборной Англии Тревор Синклэйр рискует лишиться работы.

    Его могут уволить с радиостанции Talksport из-за твита о смерти Елизаветы II.

    Экс-футболист считает, что темнокожие и азиаты не должны скорбеть по британской королеве из-за расизма в начале ее правления.

    «Расизм был объявлен вне закона в 60-е годы, а до этого он процветал. Почему же темнокожие и азиаты должны скорбеть?!» – написал Синклэйр в соцсетях, сопроводив публикацию хэштегом #queen.

    Вскоре он удалил эту запись и свой аккаунт в твиттере.

    В Talksport заявили, что не поддерживают слова Синклэйра и ведут расследование по этому вопросу.

    • Королева умерла в четверг в возрасте 96 лет.
    • Елизавета II правила Великобританией более 70 лет – с февраля 1952 года.

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 14:23
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4344

      Snek 26 минут назад

      Они с этим расизмом уже задолбали если честно. Прямо настолько тошнит от этого, что фашиком хочется стать, тупо, чтобы держаться подальше от этого дерьма.

      0
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      Рейтинг: +725

      (Меня за банили) 49 минут назад

      Но свободы слова нет конечно же в России)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +218

      FCSpartakM > (Меня за банили) 38 минут назад

      он бы уже сидел

      0
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      Рейтинг: +725

      (Меня за банили) > FCSpartakM 29 минут назад

      да ну

      0
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      Рейтинг: +4344

      Snek > FCSpartakM 27 минут назад

      Да нее, у нас такое раздолбайство, что всё как обычно спустили бы на тормоза или нашлись бы обстоятельства, из-за которых дело пришлось бы закрыть. У нас даже коррупционеров толком посадить не могут. Навального 10 лет сажали.

      1
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      Рейтинг: +24637

      bset 1 час назад

      Надо календари и историю переписать, чтобы начало было с 1960-х годов. Все что было ДО не существует, потому что тогда процветал расизм.

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      Рейтинг: +181

      Juic 1 час назад

      Это кого надо расизм! Понимать надо!

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      Рейтинг: +668

      3meeeD > Juic 53 минуты назад

      Сказал,как ртом!

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