Экс-футболиста сборной Англии Синклэйра могут уволить с Talksport из-за твита о смерти Елизаветы II

Они с этим расизмом уже задолбали если честно. Прямо настолько тошнит от этого, что фашиком хочется стать, тупо, чтобы держаться подальше от этого дерьма.
Бывший вингер «Вест Хэма», «Манчестер Сити» и сборной Англии Тревор Синклэйр рискует лишиться работы.
Его могут уволить с радиостанции Talksport из-за твита о смерти Елизаветы II.
Экс-футболист считает, что темнокожие и азиаты не должны скорбеть по британской королеве из-за расизма в начале ее правления.
«Расизм был объявлен вне закона в 60-е годы, а до этого он процветал. Почему же темнокожие и азиаты должны скорбеть?!» – написал Синклэйр в соцсетях, сопроводив публикацию хэштегом #queen.
Вскоре он удалил эту запись и свой аккаунт в твиттере.
В Talksport заявили, что не поддерживают слова Синклэйра и ведут расследование по этому вопросу.
- Королева умерла в четверг в возрасте 96 лет.
- Елизавета II правила Великобританией более 70 лет – с февраля 1952 года.
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