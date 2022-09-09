Пьянич: «Игра с Россией – нехорошее решение! У меня нет слов»

Футболист сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич недоволен, что его федерация договорилась о товарищеском матче с Россией.
«Я сказал руководителям, что думаю по матчу с Россией, а потом был удивлен решением все-таки провести встречу. Нехорошее решение!
У меня нет слов. Когда команда начинает играть хорошо, всегда что-то происходит плохое. В Федерации знают мое отношение. Я только скажу, что это нехорошо», – сказал Пьянич.
- Встреча в Санкт-Петербурге состоится в ноябре.
- Россия отстранена от международных турниров.
- Пьянич на этой неделе перешел из «Барселоны» в «Шарджу» (ОАЭ).
Источник: Sportske.ba