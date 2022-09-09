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    Пьянич: «Игра с Россией – нехорошее решение! У меня нет слов»

    Футболист сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич недоволен, что его федерация договорилась о товарищеском матче с Россией.

    «Я сказал руководителям, что думаю по матчу с Россией, а потом был удивлен решением все-таки провести встречу. Нехорошее решение!

    У меня нет слов. Когда команда начинает играть хорошо, всегда что-то происходит плохое. В Федерации знают мое отношение. Я только скажу, что это нехорошо», – сказал Пьянич.

    • Встреча в Санкт-Петербурге состоится в ноябре.
    • Россия отстранена от международных турниров.
    • Пьянич на этой неделе перешел из «Барселоны» в «Шарджу» (ОАЭ).

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    Источник: Sportske.ba

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