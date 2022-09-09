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    «Сделаю все, чтобы матча не было. Должны ли мы портить отношения с Западом?». Член правления ФСБГ – об игре с Россией

    Азмир Хушич, член правления Футбольного союза Боснии и Герцеговины, выступил против проведения товарищеского матча против сборной России, намеченного на ноябрь.

    «Сделаю все что могу, чтобы матча не было. Должны ли мы портить отношения с Западом из-за этой игры? Мы должны вести себя так, как остальные. Не может быть такого, что все сумасшедшие, а одни мы умные», – сказал Хушич.

    • Ранее с подобным заявлением выступил футболист боснийцев Миралем Пьянич.
    • Россия отстранена от международных турниров.
    • Россияне последний раз проводили международный матч в прошлом году.

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    Источник: SportSport.ba

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    09.09.2022 23:23
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