«Сделаю все, чтобы матча не было. Должны ли мы портить отношения с Западом?». Член правления ФСБГ – об игре с Россией

Азмир Хушич, член правления Футбольного союза Боснии и Герцеговины, выступил против проведения товарищеского матча против сборной России, намеченного на ноябрь.

«Сделаю все что могу, чтобы матча не было. Должны ли мы портить отношения с Западом из-за этой игры? Мы должны вести себя так, как остальные. Не может быть такого, что все сумасшедшие, а одни мы умные», – сказал Хушич.