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    «Барса» будет судиться с «Атлетико». Каталонцы считают, что Гризманна выпускают после 60-й минуты, чтобы не платить 40 миллионов

    «Барселона» собирается судиться с «Атлетико» из-за ситуации с нападающим Антуаном Гризманном.

    По информации El Larguero, каталонский клуб планирует добиться немедленной выплаты за форварда в размере 40 миллионов евро.

    Гризманн в пяти матчах подряд появляется на поле после 60-й минуты. В «Барсе» считают, что это может быть продуманной мерой, чтобы не выкупать француза за 40 миллионов евро.

    Мадридский клуб будет обязан заплатить эту сумму, если француз проведет на поле как минимум 45 минут в 50% матчей за два сезона.

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    Источник: El Larguero

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    Сегодня, 12:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +390

      Shotlandets86 11 минут назад

      Путалона закапывает себя всë глубже, пытаясь свою финансовую несостоятельность переложить на другой клуб. А по факту обсерились просто, когда хотели ослабить Атлетико и покупали у них Гризманна и ранее Турана за огромные деньги, хотя они не были нужны.

      0
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      Рейтинг: +452

      Fialet 28 минут назад

      Херню какую то лепят. Вообще то Атлетико сам имеет право решать, кого и когда выпускать на поле.

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      Рейтинг: +372

      Фитоняшич 2 часа назад

      Бедная Барса.

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