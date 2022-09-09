«Барса» будет судиться с «Атлетико». Каталонцы считают, что Гризманна выпускают после 60-й минуты, чтобы не платить 40 миллионов

«Барселона» собирается судиться с «Атлетико» из-за ситуации с нападающим Антуаном Гризманном.

По информации El Larguero, каталонский клуб планирует добиться немедленной выплаты за форварда в размере 40 миллионов евро.

Гризманн в пяти матчах подряд появляется на поле после 60-й минуты. В «Барсе» считают, что это может быть продуманной мерой, чтобы не выкупать француза за 40 миллионов евро.

Мадридский клуб будет обязан заплатить эту сумму, если француз проведет на поле как минимум 45 минут в 50% матчей за два сезона.

Гризманн ни разу не вышел в старте в этом сезоне – возможно, это план «Атлетико, чтобы не платить бонус