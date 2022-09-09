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  • «Барса» будет судиться с «Атлетико». Каталонцы считают, что Гризманна выпускают после 60-й минуты, чтобы не платить 40 миллионов

«Барса» будет судиться с «Атлетико». Каталонцы считают, что Гризманна выпускают после 60-й минуты, чтобы не платить 40 миллионов

9 сентября 2022, 12:51
5

«Барселона» собирается судиться с «Атлетико» из-за ситуации с нападающим Антуаном Гризманном.

По информации El Larguero, каталонский клуб планирует добиться немедленной выплаты за форварда в размере 40 миллионов евро.

Гризманн в пяти матчах подряд появляется на поле после 60-й минуты. В «Барсе» считают, что это может быть продуманной мерой, чтобы не выкупать француза за 40 миллионов евро.

Мадридский клуб будет обязан заплатить эту сумму, если француз проведет на поле как минимум 45 минут в 50% матчей за два сезона.

Гризманн ни разу не вышел в старте в этом сезоне – возможно, это план «Атлетико, чтобы не платить бонус

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Источник: El Larguero
Испания. Примера Барселона Атлетико Гризманн Антуан
Комментарии (5)
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Фитоняшич
1662720387
Бедная Барса.
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Fialet
1662726212
Херню какую то лепят. Вообще то Атлетико сам имеет право решать, кого и когда выпускать на поле.
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Shotlandets86
1662727248
Путалона закапывает себя всë глубже, пытаясь свою финансовую несостоятельность переложить на другой клуб. А по факту обсерились просто, когда хотели ослабить Атлетико и покупали у них Гризманна и ранее Турана за огромные деньги, хотя они не были нужны.
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Enter2006
1662788935
Проиграют суд.
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Lipatoff
1662790605
По делу пусть выкупают своего любимого днаря
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