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  • Гризманн ни разу не вышел в старте в этом сезоне – возможно, это план «Атлетико, чтобы не платить бонус

Гризманн ни разу не вышел в старте в этом сезоне – возможно, это план «Атлетико, чтобы не платить бонус

4 сентября 2022, 17:21

У «Атлетико» не очень хороший старт сезона: четыре матча – две победы (над «Хетафе» и «Валенсией»), поражение от «Вильярреала» и ничья с «Реалом Сосьедадом». «Атлетико» получает хейт из-за качества игры и в частности – из-за реализации и качества атаки. После четырех встреч у «Атлетико» пять голов – это четвертый результат в Примере (столько же забили «Вильярреал» и «Атлетик»).

Антуан Гризманн – один из главных игроков «Атлетико» на старте сезона. У него два гола, но есть один важный нюанс. Гризманн не провел ни одного полного матча. Вот статистика:

  • 1-й тур, «Хетафе» – вышел на 62-й минуте и забил гол;
  • 2-й тур, «Вильярреал» – вышел на 62-й минуте;
  • 3-й тур, «Валенсия» – вышел на 64-й минуте и забил гол;
  • 4-й тур, «Реал Сосьедад» – вышел на 63-й минуте.

И это особая тактика Диего Симеоне (точнее, клуб): он нарочно оставляет его в запасе, чтобы «Атлетико» не выплачивал «Барселоне» лишние деньги.

В чем особенность ситуации

Напоминаем формат возвращения Антуана Гризманна в «Атлетико»:

  • 1 сентября 2021 года «Атлетико» арендовал Гризманна у «Барселоны» с обязательством выкупа;
  • «Атлетико» обязан выкупить Гризманна, если тот сыграет минимум по 45 минут в 50% матчей, в которых попадал в состав. В этом случае «Атлетико» обязан заплатить 40 млн евро. И здесь начинается самое интересное.

В сезоне-2021/22 в 32-м из 39-ти встреч, что составляет 82%. В этом году число матчей, благодаря которому выполняется условие обязательного выкупа за 40 млн евро, равно 0. Если Гризманн и дальше будет выходить и играть в таком объеме, то процент сильно снизится. «Атлетико» это на руку, поскольку он не будет выкупать Гризманна за 40 млн.

А законно ли поступает «Атлетико»

Абсолютно. На данный момент права на Гризманна до конца сезона принадлежат «Атлетико», а у «Барселоны», как говорил Жоан Лапорта в прошлом сезоне, нет возможности досрочно завершить аренду.

Диего Симеоне уже спрашивали, считается ли его решения по времени Гризманна на поле возможностью для «Атлетико» не платить за него небольшую сумму. Симеоне отвечал: «Вы знаете меня десять лет. Я – человек клуба и всегда буду им».

Агент Гризманна уже подтвердил это. Более того: он предложил «Барселоне» выход из ситуации. А именно – согласиться на снижение суммы выкупа. Marca пишет, что и сам Гризманн надеется на это. В ближайшее время клубы проведут встречу, на котором решат этот вопрос: «Атлетико» готов организовать полноценный трансфер Гризманна, не дожидаясь лета.

Какая реакция «Барселоны»? Разумеется, она нервничает, хотя и сама пользовалась примерно тем же приемом

Нет никакой официальной позиции клуба, Жоан Лапорта даже отказался отвечать на вопросы об этом. Но вот инсайд COPE: «Барса» поручила своим юристам проверить ситуацию – она считает, что «Атлетико» не соблюдает договоренности по арендному соглашению Гризманна.

Очень странно, но примерно в том же стиле действовала «Барселона» год назад. В декабре 2020-го Коутиньо получил травму перед сотым матчем за клуб. Когда бы он сыграл 100-ю игру, «Барселона» обязана была выплатить «Ливерпулю» денежный бонус. Коутиньо вылетел на полгода и отсрочил выплату. А «Барселона» летом искала покупателя, чтобы не выплачивать «Ливерпулю» дополнительные деньги.

Жоан Лапорта говорил: «В наших интересах найти Коутиньо новый клуб. Его контракт уже не отвечает идеалам финансовой ситуации «Барселоны».

Лапорта так и не пояснил, о чем именно он говорил. На вопрос о дополнительном бонусе «Ливерпулю» он сначала все отрицал: говорил, что никакой дополнительной выплаты нет. Потом сказал, что клуб искал покупателя Коутиньо по разным причинам. В «Ливерпуле» тоже не комментировали это – лишь попросили английские медиа обращаться напрямую в «Барселону».

В любом случае Коутиньо успел сыграть за «Барселону» 100-й матч до перехода в «Астон Виллу» – сейчас на его счету 106 встреч за «Барсу».

Текст: Илья Егоров

Фото: AFLO, Juan Carlos Rojas/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Испания. Примера Испания Барселона Атлетико Коутиньо Филиппе Гризманн Антуан
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