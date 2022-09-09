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    АПЛ перенесла седьмой тур из-за смерти королевы Елизаветы II

    Матчи седьмого тура английской Премьер-лиги не состоятся на грядущих выходных.

    Причина переноса – смерть королевы Великобритании Елизаветы II.

    «В знак уважения к ее Величеству королеве Елизавете II матчи следующего тура АПЛ будут отложены», – говорится в пресс-релизе лиги.

    • 7-й тур АПЛ должен был пройти с 10 по 12 сентября.
    • Королева умерла в четверг в возрасте 96 лет.
    • Елизавета II правила Великобританией более 70 лет – с февраля 1952 года.

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    Источник: сайт АПЛ

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    Сегодня, 13:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1868

      Maxi_7 27 минут назад

      Ну правильно, ЧМ же в этом году нет посреди сезона, есть куча дат куда можно впихнуть целый тур (нет). А вообще истерия фанатиков какая-то. Ну умерла старушка и умерла - минуту молчания бы сделали и делов то.

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