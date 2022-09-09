АПЛ перенесла седьмой тур из-за смерти королевы Елизаветы II

Матчи седьмого тура английской Премьер-лиги не состоятся на грядущих выходных.

Причина переноса – смерть королевы Великобритании Елизаветы II.

«В знак уважения к ее Величеству королеве Елизавете II матчи следующего тура АПЛ будут отложены», – говорится в пресс-релизе лиги.