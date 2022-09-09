АПЛ перенесла седьмой тур из-за смерти королевы Елизаветы II

Ну правильно, ЧМ же в этом году нет посреди сезона, есть куча дат куда можно впихнуть целый тур (нет). А вообще истерия фанатиков какая-то. Ну умерла старушка и умерла - минуту молчания бы сделали и делов то.
Матчи седьмого тура английской Премьер-лиги не состоятся на грядущих выходных.
Причина переноса – смерть королевы Великобритании Елизаветы II.
«В знак уважения к ее Величеству королеве Елизавете II матчи следующего тура АПЛ будут отложены», – говорится в пресс-релизе лиги.
- 7-й тур АПЛ должен был пройти с 10 по 12 сентября.
- Королева умерла в четверг в возрасте 96 лет.
- Елизавета II правила Великобританией более 70 лет – с февраля 1952 года.