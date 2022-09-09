Мелкадзе заявил, что может сменить российское гражданство на грузинское

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе заявил, что думает о получении грузинского гражданства ради игры за сборную Грузии.

– Вообще меня посещали такие мысли, когда мне стукнуло 24-25. Футболист всего несколько лет активно играет в хорошей форме. За это время хотелось бы попасть в сборную. Возможно, в грузинскую.

– Пока с федерацией на эту тему не общались?

– Нет.

– Что родители говорят на эту тему?

– Говорят: подождем этот сезон.

– Подождете, обратит ли на вас внимание Карпин?

– Можно и так сказать. Возможно, не только этот сезон. Пока точно не знаю, посмотрим.