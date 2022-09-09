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    Мелкадзе заявил, что может сменить российское гражданство на грузинское

    Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе заявил, что думает о получении грузинского гражданства ради игры за сборную Грузии.

    – Вообще меня посещали такие мысли, когда мне стукнуло 24-25. Футболист всего несколько лет активно играет в хорошей форме. За это время хотелось бы попасть в сборную. Возможно, в грузинскую.

    – Пока с федерацией на эту тему не общались?

    – Нет.

    – Что родители говорят на эту тему?

    – Говорят: подождем этот сезон.

    – Подождете, обратит ли на вас внимание Карпин?

    – Можно и так сказать. Возможно, не только этот сезон. Пока точно не знаю, посмотрим.

    • 25-летний Мелкадзе стоит 800 тысяч евро.
    • Мелкадзе в «Сочи» с января.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5509

      Беспонтий 2 часа назад

      да и
      шени ..

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      Ответить
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      Рейтинг: +2362

      baden69 2 часа назад

      Зря только потратит время, у нас в сборной его не будет. Пусть на коленях просился бы в Грузию, но там игроки тоже посильнее его будут, так что... игрок уровня ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +2073

      Dr.Metal 2 часа назад

      А кто ему российское то дал? Грузин и должен быть грузином

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