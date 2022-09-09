Мелкадзе заявил, что может сменить российское гражданство на грузинское

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе заявил, что думает о получении грузинского гражданства ради игры за сборную Грузии.
– Вообще меня посещали такие мысли, когда мне стукнуло 24-25. Футболист всего несколько лет активно играет в хорошей форме. За это время хотелось бы попасть в сборную. Возможно, в грузинскую.
– Пока с федерацией на эту тему не общались?
– Нет.
– Что родители говорят на эту тему?
– Говорят: подождем этот сезон.
– Подождете, обратит ли на вас внимание Карпин?
– Можно и так сказать. Возможно, не только этот сезон. Пока точно не знаю, посмотрим.
- 25-летний Мелкадзе стоит 800 тысяч евро.
- Мелкадзе в «Сочи» с января.
Источник: «РБ Спорт»