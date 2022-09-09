Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Колыванов: «Видите, как в России подготовили Хвичу к европейскому футболу?»

    Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (4:1).

    • В активе грузина голевая передача.
    • Для него этот матч стал дебютным в главном еврокубке.

    «Хвича — просто молодец! Сейчас он разрывает не только в Лиге Чемпионов, но и чемпионате Италии. Сейчас это один из лидеров «Наполи».

    Видите, как мы в России подготовили Кварацхелию к европейскому футболу? Если Хвича будет продолжать так играть, то его могут и в «Реал» пригласить. Дай Бог, чтобы у него все получилось.

    Думаю, в Италии Кварацхелия добьется той же величины, что и его соотечественник, Каха Каладзе. Горячие болельщики «Наполи» его полюбили, и восхищаются его игрой.

    Называют его Кварадоной? Марадона единственный и неповторимый. До него Хвиче далеко. Пусть продолжает в том же духе и посмотрим, что у него получится в будущем», — сказал Колыванов

    Новости по теме
    «Наполи» опередил три клуба в борьбе за Хвичу
    «Мы сразу закрыли контакты». В «Наполи» рассказали, сколько «Рубин» просил за Хвичу 2
    Семин описал игру Хвичи в матче с «Ливерпулем» одним словом 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:54
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +372

      Фитоняшич 3 часа назад

      Тоже не понимаю пока. Человек за целый сезон в России делал всего 4+2 по гол+пас.
      Помню, был матч Рубин-Спартак. Маслов и Хвича первую половину игры боролись и сажали друг друга на карточки, Рубин летел 0-2, на 58-ой минуте Маслов отобрал мяч у Хвичи, тот вспылил и ударил Маслова по ногам сзади, но ушёл без второй жёлтой. Через две минуты Маслов поборолся за мяч с Хвичей, задел его и получил вторую жёлтую. Едва ли это помогло Рубин и самому Хвиче. Играть с ним могли уже все, а он просто нервничал и вёл себя неспортивно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +786

      sined1951 4 часа назад

      Зачем так рано хвалить игрока. В свое время он и в Рубине начал отлично, а затем защитники к нему приспособились и его эффективность сильно упала. Его нужно оценивать по окончании сезона.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11