Колыванов: «Видите, как в России подготовили Хвичу к европейскому футболу?»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (4:1).

В активе грузина голевая передача.

Для него этот матч стал дебютным в главном еврокубке.

«Хвича — просто молодец! Сейчас он разрывает не только в Лиге Чемпионов, но и чемпионате Италии. Сейчас это один из лидеров «Наполи».

Видите, как мы в России подготовили Кварацхелию к европейскому футболу? Если Хвича будет продолжать так играть, то его могут и в «Реал» пригласить. Дай Бог, чтобы у него все получилось.

Думаю, в Италии Кварацхелия добьется той же величины, что и его соотечественник, Каха Каладзе. Горячие болельщики «Наполи» его полюбили, и восхищаются его игрой.

Называют его Кварадоной? Марадона единственный и неповторимый. До него Хвиче далеко. Пусть продолжает в том же духе и посмотрим, что у него получится в будущем», — сказал Колыванов