Колыванов: «Видите, как в России подготовили Хвичу к европейскому футболу?»

Тоже не понимаю пока. Человек за целый сезон в России делал всего 4+2 по гол+пас.
Помню, был матч Рубин-Спартак. Маслов и Хвича первую половину игры боролись и сажали друг друга на карточки, Рубин летел 0-2, на 58-ой минуте Маслов отобрал мяч у Хвичи, тот вспылил и ударил Маслова по ногам сзади, но ушёл без второй жёлтой. Через две минуты Маслов поборолся за мяч с Хвичей, задел его и получил вторую жёлтую. Едва ли это помогло Рубин и самому Хвиче. Играть с ним могли уже все, а он просто нервничал и вёл себя неспортивно.
Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (4:1).
- В активе грузина голевая передача.
- Для него этот матч стал дебютным в главном еврокубке.
«Хвича — просто молодец! Сейчас он разрывает не только в Лиге Чемпионов, но и чемпионате Италии. Сейчас это один из лидеров «Наполи».
Видите, как мы в России подготовили Кварацхелию к европейскому футболу? Если Хвича будет продолжать так играть, то его могут и в «Реал» пригласить. Дай Бог, чтобы у него все получилось.
Думаю, в Италии Кварацхелия добьется той же величины, что и его соотечественник, Каха Каладзе. Горячие болельщики «Наполи» его полюбили, и восхищаются его игрой.
Называют его Кварадоной? Марадона единственный и неповторимый. До него Хвиче далеко. Пусть продолжает в том же духе и посмотрим, что у него получится в будущем», — сказал Колыванов