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    Смородская ответила на слова Рудковской, что фигурное катание в России популярнее футбола

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на заявление Яны Рудковской о популярности футбола и фигурного катания в России.

    «Рудковская выдает желаемое за действительное. Фигурному катанию футбол не догнать – еще долгий путь до такой популярности.

    Международные соревнования ушли и там, и там. Fan ID уберет тех, кто хулиганил на стадионах. Придут другие, которые стадиона не боятся.

    Сильно это не повлияет на количество зрителей», – считает Смородская.

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    Источник: Sport24

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    08.09.2022 19:59
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