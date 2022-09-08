Смородская ответила на слова Рудковской, что фигурное катание в России популярнее футбола

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на заявление Яны Рудковской о популярности футбола и фигурного катания в России.

«Рудковская выдает желаемое за действительное. Фигурному катанию футбол не догнать – еще долгий путь до такой популярности.

Международные соревнования ушли и там, и там. Fan ID уберет тех, кто хулиганил на стадионах. Придут другие, которые стадиона не боятся.

Сильно это не повлияет на количество зрителей», – считает Смородская.