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    Рудковская: «Фигурное катание собирает больше зрителей, чем наш футбол. Уже два года обходит по рейтингам!»

    Яна Рудковская, жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, заявила, что фигурное катание популярнее футбола.

    «Мой муж играет в медийной лиге за «Броук Бойз». И мой средний сын играет за «Броуков». Он профессиональный футболист, раньше тренировался в Торпедо». И Саша обожает футбол.

    Но фигурное катание уже давно обошло российский футбол по рейтингам. Это уже понятно. Наши девочки — лидеры. И спортивные пары занимают первые, вторые или третьи места. А с появлением Марка Кондратюка, Андрея Мозалева, Макара Игнатова, Димы Алиева, Миши Коляды, Жени Семененко мы можем быть спокойны за мужчин.

    Фигурное катание собирает больше зрителей, чем наш футбол. Есть рейтинги! Уже как года два обходит по рейтингам! А рейтинги как и факты — вещь упрямая», — сказала Рудковская.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:57
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2023

      моэм 27 минут назад

      Правильно бомбардир ... побольше комментов от представителей ШОУ _ ЛГБТ _ БИЗНЕСА наш футбол просто загибается без внимания бабья и бабоподобных членоносцев с голыми жопами .

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      Рейтинг: +5835

      subbotaspartak 1 час назад

      Надо чтоб Соболев прыгнул четверной в тулупе и в апогее ударил головой?

      0
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      Рейтинг: +362

      Фитоняшич > subbotaspartak 47 минут назад

      Он и так крутился в штрафной, а вокруг него все пистолетики и кантелеверы крутили! Потом судьи весь оставшийся матч в прострации находились от таких пируэтов!

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      Рейтинг: +324

      Ollegator 2 часа назад

      всяк кулик своё болото хвалит

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      Рейтинг: +7409

      nik55 2 часа назад

      иди голову проверь

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      Рейтинг: +65944

      portero 2 часа назад

      Сравнивать тут нечего, в футболе ограничения были по ковиду, сейчас забастовка с фан-уйди... наверное в депутатки метить там такие наглецы всегда нужны....

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      Рейтинг: +1982

      Vitaga 3 часа назад

      медийность уступает. футбол у нас везде) соответсвенно и финансы. потом для футбола что нужно? - только мяч) - поэтому популярность его в мире будет всегда выше

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      Рейтинг: +362

      Фитоняшич 3 часа назад

      Наверное, потому что зимой в России никто не играет.

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      Рейтинг: +649

      чаппай 3 часа назад

      Смешно. В РФ на фигурное катание (если это не ледовое шоу со звёздами) ходят в двух городах и то без аншлагов. Да и вообще фигурка, как и хоккей в 2,5 странах в мире развиты, какое здесь может быть сравнение с футболом?

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