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  • Рудковская: «Фигурное катание собирает больше зрителей, чем наш футбол. Уже два года обходит по рейтингам!»

Рудковская: «Фигурное катание собирает больше зрителей, чем наш футбол. Уже два года обходит по рейтингам!»

8 сентября 2022, 13:57
10

Яна Рудковская, жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, заявила, что фигурное катание популярнее футбола.

«Мой муж играет в медийной лиге за «Броук Бойз». И мой средний сын играет за «Броуков». Он профессиональный футболист, раньше тренировался в Торпедо». И Саша обожает футбол.

Но фигурное катание уже давно обошло российский футбол по рейтингам. Это уже понятно. Наши девочки — лидеры. И спортивные пары занимают первые, вторые или третьи места. А с появлением Марка Кондратюка, Андрея Мозалева, Макара Игнатова, Димы Алиева, Миши Коляды, Жени Семененко мы можем быть спокойны за мужчин.

Фигурное катание собирает больше зрителей, чем наш футбол. Есть рейтинги! Уже как года два обходит по рейтингам! А рейтинги как и факты — вещь упрямая», — сказала Рудковская.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (10)
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Фитоняшич
1662635110
Наверное, потому что зимой в России никто не играет.
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Vitaga
1662636126
медийность уступает. футбол у нас везде) соответсвенно и финансы. потом для футбола что нужно? - только мяч) - поэтому популярность его в мире будет всегда выше
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portero
1662636489
Сравнивать тут нечего, в футболе ограничения были по ковиду, сейчас забастовка с фан-уйди... наверное в депутатки метить там такие наглецы всегда нужны....
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nik55
1662637332
иди голову проверь
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Ollegator
1662637535
всяк кулик своё болото хвалит
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subbotaspartak
1662640961
Надо чтоб Соболев прыгнул четверной в тулупе и в апогее ударил головой?
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моэм
1662645534
Правильно бомбардир ... побольше комментов от представителей ШОУ _ ЛГБТ _ БИЗНЕСА наш футбол просто загибается без внимания бабья и бабоподобных членоносцев с голыми жопами .
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lordmrv
1662647637
блин, так давайте и там фанайди сделаем!
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Ill Ich
1662656892
"А рейтинги как и факты — вещь упрямая", — сказала Рудковская. А мужики-то и не знали! И продолжали упрямо смотреть футбол, не подозревая о его низких рейтингах.
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