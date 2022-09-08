Рудковская: «Фигурное катание собирает больше зрителей, чем наш футбол. Уже два года обходит по рейтингам!»

Яна Рудковская, жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, заявила, что фигурное катание популярнее футбола.

«Мой муж играет в медийной лиге за «Броук Бойз». И мой средний сын играет за «Броуков». Он профессиональный футболист, раньше тренировался в Торпедо». И Саша обожает футбол.

Но фигурное катание уже давно обошло российский футбол по рейтингам. Это уже понятно. Наши девочки — лидеры. И спортивные пары занимают первые, вторые или третьи места. А с появлением Марка Кондратюка, Андрея Мозалева, Макара Игнатова, Димы Алиева, Миши Коляды, Жени Семененко мы можем быть спокойны за мужчин.

Фигурное катание собирает больше зрителей, чем наш футбол. Есть рейтинги! Уже как года два обходит по рейтингам! А рейтинги как и факты — вещь упрямая», — сказала Рудковская.