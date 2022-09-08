«С такой жопой можно было и меня выпустить». Генич раскритиковал новичка «Спартака» Бальде

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал дебют нападающего Кейта Бальде за «Спартак» в матче с «Зенитом» (1:2).

«Конечно, Абаскалю очень хотелось выпустить Кейта на свежака, но он вообще не готов. С такой жопой… Можно было бы и меня выпустить. Я бы там побегал, поругался.

Бальде совсем не готов», – сказал Генич в интервью журналисту Севастиану Терлецкому.