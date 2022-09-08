«С такой жопой можно было и меня выпустить». Генич раскритиковал новичка «Спартака» Бальде

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал дебют нападающего Кейта Бальде за «Спартак» в матче с «Зенитом» (1:2).
«Конечно, Абаскалю очень хотелось выпустить Кейта на свежака, но он вообще не готов. С такой жопой… Можно было бы и меня выпустить. Я бы там побегал, поругался.
Бальде совсем не готов», – сказал Генич в интервью журналисту Севастиану Терлецкому.
- Сенегалец вышел на замену во втором тайме.
- «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
- Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»