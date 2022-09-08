Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «С такой жопой можно было и меня выпустить». Генич раскритиковал новичка «Спартака» Бальде

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал дебют нападающего Кейта Бальде за «Спартак» в матче с «Зенитом» (1:2).

    «Конечно, Абаскалю очень хотелось выпустить Кейта на свежака, но он вообще не готов. С такой жопой… Можно было бы и меня выпустить. Я бы там побегал, поругался.

    Бальде совсем не готов», – сказал Генич в интервью журналисту Севастиану Терлецкому.

    • Сенегалец вышел на замену во втором тайме.
    • «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до июня 2025 года.

    Новости по теме
    Головин оценил перспективы Бальде в «Спартаке» 7
    Воспитанник «Барселоны» дебютировал за «Спартак» в матче с «Зенитом» 3
    «Спартак» заявил Кейта Бальде. Он сможет сыграть с «Зенитом» 7
    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2022 17:17
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1383

      jek718875 4 часа назад

      Костян лучший комментатор,рубанул с плеча правду-матку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1960

      Bozigit 5 часов назад

      Хамло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26254

      slavutiq70 6 часов назад

      Грубо , пошло , но по сути он прав ,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7417

      nik55 6 часов назад

      тебе с такой жопой место на панели

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      rac531 6 часов назад

      Не понимаю, ГОВНЕВИЧ гей или бисексуал?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7417

      nik55 > rac531 6 часов назад

      он 2 в одном

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7417

      nik55 7 часов назад

      ты предназначен для других целей но только не для футбола

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11717

      Вомбат 7 часов назад

      Генича срочно выслать в Турцию, посылкой Дзюбе.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2797

      Ziklop 7 часов назад

      понял у тебя классная жопа, не на том сайте себя позиционируешь.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3325

      Fancyfall 7 часов назад

      а почему так недипломатично?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25524

      JTherry 7 часов назад

      у генича ума палата, нашел, чем мериться...)

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11