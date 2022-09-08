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  • «С такой жопой можно было и меня выпустить». Генич раскритиковал новичка «Спартака» Бальде

«С такой жопой можно было и меня выпустить». Генич раскритиковал новичка «Спартака» Бальде

8 сентября 2022, 17:17
15

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал дебют нападающего Кейта Бальде за «Спартак» в матче с «Зенитом» (1:2).

«Конечно, Абаскалю очень хотелось выпустить Кейта на свежака, но он вообще не готов. С такой жопой… Можно было бы и меня выпустить. Я бы там побегал, поругался.

Бальде совсем не готов», – сказал Генич в интервью журналисту Севастиану Терлецкому.

  • Сенегалец вышел на замену во втором тайме.
  • «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
  • Стороны заключили контракт до июня 2025 года.

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Кейта Бальде Генич Константин
Комментарии (15)
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neim
1662647627
А Генич чего сказать-то хотел, что его жопа ни чуть не хуже ( меньше), чем у Бальде ? Приревновал что ли ? )))
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NewLife
1662647702
С твоей жопой тебе только в Турцию к зюбе на свиданку))
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Беспонтий
1662648563
вектор сменился теперь не за чистоту волос берут
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egor tikhonov
1662649245
жопенич...
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JTherry
1662650029
у генича ума палата, нашел, чем мериться...)
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Fancyfall
1662650244
а почему так недипломатично?
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Ziklop
1662650973
понял у тебя классная жопа, не на том сайте себя позиционируешь.
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Вомбат
1662652572
Генича срочно выслать в Турцию, посылкой Дзюбе.
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nik55
1662652749
ты предназначен для других целей но только не для футбола
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jek718875
1662661599
Костян лучший комментатор,рубанул с плеча правду-матку
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