Агент Камано прокомментировал интерес к игроку от турецких клубов

Адриан Альяй, агент нападающего «Локомотива» Франсуа Камано, высказался о будущем своего клиента.

«Интерес от клубов из Турции? В любом случае, Комано остается в «Локомотиве» до конца сезона, он полностью доволен всем.

Что же касается возможного продления контракта, то сейчас я не могу ничего сказать об этом. Не время для этого», – сказал Альяй.