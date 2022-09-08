Агент Камано прокомментировал интерес к игроку от турецких клубов

Адриан Альяй, агент нападающего «Локомотива» Франсуа Камано, высказался о будущем своего клиента.
«Интерес от клубов из Турции? В любом случае, Комано остается в «Локомотиве» до конца сезона, он полностью доволен всем.
Что же касается возможного продления контракта, то сейчас я не могу ничего сказать об этом. Не время для этого», – сказал Альяй.
- «Локо» купил Камано в августе 2020 года у «Бордо» за 5,5 миллиона евро.
- С тех пор он забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 63 матчах.
- Контракт гвинейца с клубом действует до конца сезона-2023/24.
Источник: Евро-Футбол.ру