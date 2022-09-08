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    Первый тренер Дзюбы отреагировал на невызов форварда в сборную России

    Александр Шупляков, первый тренер нападающего «Адана Демирспора» Артема Дзюбы, поддержал решение не приглашать игрока на сентябрьский сбор национальной сборной России.

    «Я согласен с решением Карпина не вызывать Артема. Валерий Георгиевич все сказал. Он правильно посчитал, что россиянам из других чемпионатов будет неудобно выезжать. Смысл им на то, чтобы поучаствовать в одном товарищеском матче тратить двое-трое суток на перелет?

    У Дзюбы сейчас достаточно матчей в Турции. Есть чемпионат и кубок. Невызов Артема – это не продолжение конфликта. Недопонимание у Дзюбы и Карпина были раньше, но они же профессионалы и все давно решили.

    Не думаю, что Артема специально не пригласили в сборную. Причина заключается только в долгом перелете. Посоветовал бы людям не разводить грязь вокруг Дзюбы и Карпина. Они уже пришли к консенсусу.

    Увидим ли мы Артема в футболке сборной России? Конечно. Я сильно буду рад за Дзюбу в цветах российской команды.

    Пока все зависит от того, как он себя проявит в Турции и коммуникации внутри национальной команды», – сказал Шупляков.

    • 34-летний Дзюба не играет за сборную с июня 2021 года.
    • Прошлой осенью нападающего вызывали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.
    • Он делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за сборную России.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25663

      vladimir-7 2 часа назад

      Пока в сборной главный тренер Карпин, Дзюбы там не будет, как бы он не выглядел.
      Они оба не хотят вместе работать в одной команде и это больше не обсуждается.

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      Рейтинг: +129

      Теркчанин 4 часа назад

      А что ему делать в сборной? Россия вроде с Бразилиями не играет,и напов по лучше, тоже хватает.

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