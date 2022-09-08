Первый тренер Дзюбы отреагировал на невызов форварда в сборную России

Александр Шупляков, первый тренер нападающего «Адана Демирспора» Артема Дзюбы, поддержал решение не приглашать игрока на сентябрьский сбор национальной сборной России.

«Я согласен с решением Карпина не вызывать Артема. Валерий Георгиевич все сказал. Он правильно посчитал, что россиянам из других чемпионатов будет неудобно выезжать. Смысл им на то, чтобы поучаствовать в одном товарищеском матче тратить двое-трое суток на перелет?

У Дзюбы сейчас достаточно матчей в Турции. Есть чемпионат и кубок. Невызов Артема – это не продолжение конфликта. Недопонимание у Дзюбы и Карпина были раньше, но они же профессионалы и все давно решили.

Не думаю, что Артема специально не пригласили в сборную. Причина заключается только в долгом перелете. Посоветовал бы людям не разводить грязь вокруг Дзюбы и Карпина. Они уже пришли к консенсусу.

Увидим ли мы Артема в футболке сборной России? Конечно. Я сильно буду рад за Дзюбу в цветах российской команды.

Пока все зависит от того, как он себя проявит в Турции и коммуникации внутри национальной команды», – сказал Шупляков.