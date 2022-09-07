«А сколько им лет?». Карпин объяснил невызов в сборную Дзюбы и Оздоева

В балаган, называемый Карпинской сборной, ни Дзюба, ни Оздоев бы не поехали.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему в составе на сентябрьский сбор не будет выступающих в Турции Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева.
«А [им] лет сколько? Больше 30 мы решили не вызывать на этот сбор», – сказал Карпин.
- Дзюба и Оздоев переехали в Турцию летом.
- Форвард Дзюба был в сборной на ЧМ-2018, где дошел с командой до 1/4 финала.
- 24 сентября Россия сыграет товарищеский матч против Киргизии в Бишкеке.