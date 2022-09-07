Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «А сколько им лет?». Карпин объяснил невызов в сборную Дзюбы и Оздоева

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему в составе на сентябрьский сбор не будет выступающих в Турции Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева.

    «А [им] лет сколько? Больше 30 мы решили не вызывать на этот сбор», – сказал Карпин.

    • Дзюба и Оздоев переехали в Турцию летом.
    • Форвард Дзюба был в сборной на ЧМ-2018, где дошел с командой до 1/4 финала.
    • 24 сентября Россия сыграет товарищеский матч против Киргизии в Бишкеке.

    Новости по теме
    Карпин предложил изменить календарь сезона ради сборной 9
    Тренер Киргизии: «Полное безобразие, что Россию отстранили от международных матчей» 13
    Карпукас: «Попадание в список сборной России – большой аванс для меня» 2
    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2022 19:14
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17032

      Cleaner 7 часов назад

      В балаган, называемый Карпинской сборной, ни Дзюба, ни Оздоев бы не поехали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7409

      nik55 10 часов назад

      все правильно игрочишкам в команде делать нечего

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10916

      alex1951 10 часов назад

      Красиво отсек.
      Кто может щас сказать,когда Россия вернется на мировую арену?
      Карпуши ход - это перезагрузка. Так понятней?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3723

      Черкизовский Кот 10 часов назад

      "Оба были в сборной России на ЧМ-2018..."
      Вы хоть проверяйте информацию! Не было Оздоева на ЧМ-2018.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +332

      7:1 > Черкизовский Кот 10 часов назад

      и ведь правда, ты прав. но эти гниды теперь умеют разве что писать идиотские заголовки. этот объяснил, тот рассказал, кто-то раскрыл, а уборщица клуба прокомментировала.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > 7:1 9 часов назад

      И моё любимое "по информации от источника". Прям хочется подойти и в по темечку жахнуть: источник-то кто? Если стремаешься раскрыть, то держи при себе.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11