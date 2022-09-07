Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мартынович: «Слуцкий и Дзюба кайфовали друг от друга в «Рубине»

    Защитник «Рубина» Александр Мартынович рассказал об атмосфере в команде.

    — Все-таки про Леонида Слуцкого. Чем он уже успел запомниться?

    — Атмосфера в команде хорошая. Слуцкий старается всегда кого-то подтрунить. Меня не трогает — а вот ребят! Хотя я парень с чувством юмора, нормально к этому отношусь. У меня точно нет проблем с самоиронией.

    Когда Артем Дзюба приезжал, они вообще друг с друга кайфовали. Могли в общем чате подтравить друг друга.

    — Каким был Дзюба на тренировках «Рубина»?

    — Подсказывал молодым ребятам. Неудивительно с его опытом: и Лига чемпионов, и сборная. Поднимал общекомандный уровень.

    У Дзюбы есть талант, определенные преимущества. Не было скорости, но он играл на других качествах. И они остались. Они долго были востребованы у Артема в «Зените», поэтому с ним переподписывали контракт. Сейчас там решили играть по-другому. Только по этой причине Дзюбу не продлили. Может, по условиям не договорились. А так возьмите его статистику: довольно неплохая.

    • Дзюба в августе перешел в турецкий «Адана Демирспор».
    • Ранее Дзюба и Слуцкий пересекались в сборной России.
    • Мартынович перешел в «Рубин» летом.

    Новости по теме
    «А сколько им лет?». Карпин объяснил невызов в сборную Дзюбы и Оздоева 6
    Черчесов назвал российских игроков, с которыми часто обменивается смс 4
    Ловрен назвал Дзюбу одним из лучших нападающих в истории России 7
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2022 20:46
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17032

      Cleaner 7 часов назад

      Мартынович приревновал...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24628

      bset 9 часов назад

      Ну остался бы в команде. Гордости не хватило в ФНЛ играть? В следующем сезоне уже в РПЛ играл бы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17032

      Cleaner > bset 7 часов назад

      Тут скорее денег у Рубина на Дзюбу не хватило.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11