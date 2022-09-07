Мартынович: «Слуцкий и Дзюба кайфовали друг от друга в «Рубине»

Защитник «Рубина» Александр Мартынович рассказал об атмосфере в команде.

— Все-таки про Леонида Слуцкого. Чем он уже успел запомниться?

— Атмосфера в команде хорошая. Слуцкий старается всегда кого-то подтрунить. Меня не трогает — а вот ребят! Хотя я парень с чувством юмора, нормально к этому отношусь. У меня точно нет проблем с самоиронией.

Когда Артем Дзюба приезжал, они вообще друг с друга кайфовали. Могли в общем чате подтравить друг друга.

— Каким был Дзюба на тренировках «Рубина»?

— Подсказывал молодым ребятам. Неудивительно с его опытом: и Лига чемпионов, и сборная. Поднимал общекомандный уровень.

У Дзюбы есть талант, определенные преимущества. Не было скорости, но он играл на других качествах. И они остались. Они долго были востребованы у Артема в «Зените», поэтому с ним переподписывали контракт. Сейчас там решили играть по-другому. Только по этой причине Дзюбу не продлили. Может, по условиям не договорились. А так возьмите его статистику: довольно неплохая.