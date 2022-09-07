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    «Крылья Советов» объявили о переходе игрока «Коньяспора» и сборной Боснии

    Полузащитник «Коньяспора» Амар Рахманович перешел в «Крылья Советов».

    Контракт с игроком сборной Боснии и Герцеговины рассчитан до 2025 года. Он будет выступать за «Крылья» под 20-м номером.

    «Рахманович – креативный, мощный, но при этом сбалансированный игрок, это атакующий полузащитник. Амар – техничный парень с отличной левой ногой, он хорошо играет головой.

    В прошлом сезоне Рахманович забил 7 голов и стал с «Коньяспором» бронзовым призером Чемпионата Турции. Это хорошее достижение.

    Амар опытный футболист, для нашей молодой команды это важно. Мы надеемся, что он сделает игру «Крыльев» в атаке еще более яркой», – охарактеризовал игрока главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин.

    • Рахманович – атакующий полузащитник.
    • Он провел 5 матчей за сборную Боснии и Герцеговины.
    • В этом сезоне Рахманович забил 1 гол в 8 матчах.

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    Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»

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