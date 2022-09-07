«Крылья Советов» объявили о переходе игрока «Коньяспора» и сборной Боснии

Полузащитник «Коньяспора» Амар Рахманович перешел в «Крылья Советов».

Контракт с игроком сборной Боснии и Герцеговины рассчитан до 2025 года. Он будет выступать за «Крылья» под 20-м номером.

«Рахманович – креативный, мощный, но при этом сбалансированный игрок, это атакующий полузащитник. Амар – техничный парень с отличной левой ногой, он хорошо играет головой.

В прошлом сезоне Рахманович забил 7 голов и стал с «Коньяспором» бронзовым призером Чемпионата Турции. Это хорошее достижение.

Амар опытный футболист, для нашей молодой команды это важно. Мы надеемся, что он сделает игру «Крыльев» в атаке еще более яркой», – охарактеризовал игрока главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин.