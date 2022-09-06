«Уродство». Кавазашвили – об отстранении Норманна от сборной Норвегии

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на отстранение от сборной Норвегии полузащитника Матиаса Норманна. Причина – его возвращение в Россию.

«В европейском и мировом футболе творятся чудеса, потому что уже всякие спортивные интересы давно перечeркнуты с интересами политических деятелей. Это глупость. Если федерация себя так ведeт, то значит они нарушили все принципы спортивного состязания. Вы хотите найти принципиальный подход к этим идиотам? Не найдeте, они занимаются уродством», – сказал Кавазашвили.