«Уродство». Кавазашвили – об отстранении Норманна от сборной Норвегии

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на отстранение от сборной Норвегии полузащитника Матиаса Норманна. Причина – его возвращение в Россию.
«В европейском и мировом футболе творятся чудеса, потому что уже всякие спортивные интересы давно перечeркнуты с интересами политических деятелей. Это глупость. Если федерация себя так ведeт, то значит они нарушили все принципы спортивного состязания. Вы хотите найти принципиальный подход к этим идиотам? Не найдeте, они занимаются уродством», – сказал Кавазашвили.
- Норманна арендовало «Динамо».
- Игрок принадлежит «Ростову».
- В 1-м полугодии Норманн был в аренде в «Норвиче».
Источник: Metaratings