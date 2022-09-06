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    «Уродство». Кавазашвили – об отстранении Норманна от сборной Норвегии

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на отстранение от сборной Норвегии полузащитника Матиаса Норманна. Причина – его возвращение в Россию.

    «В европейском и мировом футболе творятся чудеса, потому что уже всякие спортивные интересы давно перечeркнуты с интересами политических деятелей. Это глупость. Если федерация себя так ведeт, то значит они нарушили все принципы спортивного состязания. Вы хотите найти принципиальный подход к этим идиотам? Не найдeте, они занимаются уродством», – сказал Кавазашвили.

    • Норманна арендовало «Динамо».
    • Игрок принадлежит «Ростову».
    • В 1-м полугодии Норманн был в аренде в «Норвиче».

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    Источник: Metaratings

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    06.09.2022 18:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +50286

      MaxRnD 6 часов назад

      Никто не обещал, что при демократии будет легко

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