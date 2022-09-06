Губерниев: «Наш футбол слабый! Что тут дискутировать?»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на слова фигуриста Андрея Мозалева. Тот сказал, что российское фигурное катание сильнее футбола.

«Мозалев прав! Российское фигурное катание сильнейшее в мире. А российский футбол, мягко говоря, нет. О чем тут говорить? Это как российская гимнастика и синхронное плавание. Во всем мире мы сильнейшие в этих дисциплинах. А российский футбол — нет. Что тут дискутировать? Это дискуссия... Как вопрос о том, когда теплее? Осенью или летом? Понятное дело, что летом.

Так и здесь. Российский футбол слабый! Конечно, он пытается быть сильным. Иногда что-то получается, иногда — нет», – считает Губерниев.