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    Гендиректор «Химок» объявил об уходе из клуба

    Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов подтвердил, что уходит в отставку с занимаемого поста.

    «Правда ли, что до 10 сентября я покину «Химки»? Не знаю, может быть до 11‑го. Не могу сказать, что точно до 10‑го, но процесс передачи дел идет.

    Могу ли сказать кому передаю? Пока нет», – сказал Ульянов.

    • «Химки» проиграли 5 матчей подряд.
    • Команда идет на 13-м месте в РПЛ (зона стыков).
    • На прошлой неделе химчане сменили тренера – вместо Николая Писарева назначили Спартака Гогниева.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.09.2022 15:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2023

      моэм 7 часов назад

      Ульянова то за что ?....он же просто тащил каждодневную рутинную работу согласно должностной инструкции ....кстати на его место назначается сын Садыгова , будет совмещать должности нападающего и Ген. Директора ...и зря не верите ... в чудесатых Химках чудеса происходят постоянно ... _Химки - поле чудес , в стране депутатов..

      0
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      Рейтинг: +4652

      Enter2006 > моэм 7 часов назад

      Потому что две крысы Садыгов и Терюшков поняли, что по их честь уже очень много внимания, и ищут козлов отпущения, чтобы "замять" скандал после увольнения Юрана. То Писарев у них виновен, то Ульянов. Свои наглые рожи в зеркало не видят, которых реально нужно пинками под зад с клуба, видимо "насиженные" там места.

      0
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      Рейтинг: +25649

      vladimir-7 8 часов назад

      Вот вместо Дмитрия придет Володя Ульянов и всё наладит.

      0
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      Рейтинг: +1717

      gor77 8 часов назад

      Анекдот короткий, но точно про таких терюшковых!)))))
      Начальник — это уникальный человек, ведь не каждый сможет озвучивать ртом решения, принятые задницей.

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      Рейтинг: +689

      dragoon000320 9 часов назад

      пусть с собой прихватит мерзкого ж0полиза Терюшкова

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      Рейтинг: +13568

      playsh > dragoon000320 9 часов назад

      Терюхов ГоДюшник,его не тронь,а Садыгов всё в свои клешни загребёт и Терюшок ему поможет.Жаль команду...

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      Рейтинг: +4652

      Enter2006 9 часов назад

      При чём тут Ульянов?
      Выгоняйте Садыгова с Терюшковым, которые эту всю кашу заварили.
      Нашли очередного козла отпущения, черти.

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      Рейтинг: +3063

      FRZZ > Enter2006 8 часов назад

      Вы, что? Садыгов инвестор, вкладывает деньги, причем не государственные, а свои. Благодаря ему существует команда.

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      Рейтинг: +4652

      Enter2006 > FRZZ 7 часов назад

      А на какой хрен такая команда нужна, которая из-за идиотских поступков этого инвестора снова одной ногой в ФНЛ? Пусть делает свою личную новую команду и приглашает в основной состав хоть всю свою семью. Да ПНХ он со своими "личными" деньгами, если он из клуба делает свою личную "игрушку" и решает кто должен выходить на поле в основе вместо главного тренера. Московская Область не такая уж и бедная, помимо этого мудака найдёт себе другого инвестора.

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      Рейтинг: +1386

      Artemka444 10 часов назад

      Убирают, да не тех!!!

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