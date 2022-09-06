Гендиректор «Химок» объявил об уходе из клуба

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов подтвердил, что уходит в отставку с занимаемого поста.
«Правда ли, что до 10 сентября я покину «Химки»? Не знаю, может быть до 11‑го. Не могу сказать, что точно до 10‑го, но процесс передачи дел идет.
Могу ли сказать кому передаю? Пока нет», – сказал Ульянов.
- «Химки» проиграли 5 матчей подряд.
- Команда идет на 13-м месте в РПЛ (зона стыков).
- На прошлой неделе химчане сменили тренера – вместо Николая Писарева назначили Спартака Гогниева.
Источник: «Матч ТВ»