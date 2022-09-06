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Гендиректор «Химок» объявил об уходе из клуба

6 сентября 2022, 15:15
8

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов подтвердил, что уходит в отставку с занимаемого поста.

«Правда ли, что до 10 сентября я покину «Химки»? Не знаю, может быть до 11‑го. Не могу сказать, что точно до 10‑го, но процесс передачи дел идет.

Могу ли сказать кому передаю? Пока нет», – сказал Ульянов.

  • «Химки» проиграли 5 матчей подряд.
  • Команда идет на 13-м месте в РПЛ (зона стыков).
  • На прошлой неделе химчане сменили тренера – вместо Николая Писарева назначили Спартака Гогниева.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки
Комментарии (8)
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Artemka444
1662467459
Убирают, да не тех!!!
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Enter2006
1662468131
При чём тут Ульянов? Выгоняйте Садыгова с Терюшковым, которые эту всю кашу заварили. Нашли очередного козла отпущения, черти.
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gor77
1662472661
Анекдот короткий, но точно про таких терюшковых!))))) Начальник — это уникальный человек, ведь не каждый сможет озвучивать ртом решения, принятые задницей.
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vladimir-7
1662472728
Вот вместо Дмитрия придет Володя Ульянов и всё наладит.
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моэм
1662475866
Ульянова то за что ?....он же просто тащил каждодневную рутинную работу согласно должностной инструкции ....кстати на его место назначается сын Садыгова , будет совмещать должности нападающего и Ген. Директора ...и зря не верите ... в чудесатых Химках чудеса происходят постоянно ... _Химки - поле чудес , в стране депутатов..
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