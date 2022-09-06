Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Смородская назвала качества идеального тренера «Локомотива»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход Марвина Комппера их столичного клуба.

    – Я считаю, что всех немцев надо увольнять из клуба, включая Цорна. Убирать с должности надо и Леонченко – абсолютно бесполезный персонаж. Что он там делает? Я не знаю, насколько председатель совета директоров «Локомотива» интересуется клубом. Непонятно. Скорее всего, не интересуется.

    Что касается кандидатур, которые, по слухам, рассматриваются на должность главного тренера, то я совершенно не могу здесь согласиться. Потому что я не верю в Юрана и в Осинькина как в тренеров. Это неадекватное предложение. Неадекватное задачам клуба и ситуации, в которой «Локомотив» оказался.

    Нужно взять сильного тренера, харизматичного. Специалиста, имеющего какие‑то тренерские идеи, а не просто «бей‑беги».

    – Например?

    – Я не могу сейчас сказать. Для этого есть спортивные директора.

    – По слухам, спортивный директор Томас Цорн будет отправлен в отставку, а эту должность в клубе может занять Борис Ротенберг‑младший.

    – Ничего хорошего я в этом не вижу. Борис Ротенберг‑младший, может быть, когда‑нибудь и вырастет в спортивного директора, но не сейчас. И не в таком большом клубе. Начинать не с этого надо.

    Новости по теме
    Семин отреагировал на новость о возможном возвращении в «Локомотив» 1
    Стало известно, за сколько «Локомотив» выкупит Кузьмичева у «Урала»
    Худяков из «Локомотива» назвал кумиров среди вратарей 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2022 12:01
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2505

      фанат джигурды 8 часов назад

      Шла бы ты орально кого ублажать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97940

      zigbert 9 часов назад

      Назвала бы хотя бы подходящего для Локомотива тренера.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11