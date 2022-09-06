Смородская назвала качества идеального тренера «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход Марвина Комппера их столичного клуба.

– Я считаю, что всех немцев надо увольнять из клуба, включая Цорна. Убирать с должности надо и Леонченко – абсолютно бесполезный персонаж. Что он там делает? Я не знаю, насколько председатель совета директоров «Локомотива» интересуется клубом. Непонятно. Скорее всего, не интересуется.

Что касается кандидатур, которые, по слухам, рассматриваются на должность главного тренера, то я совершенно не могу здесь согласиться. Потому что я не верю в Юрана и в Осинькина как в тренеров. Это неадекватное предложение. Неадекватное задачам клуба и ситуации, в которой «Локомотив» оказался.

Нужно взять сильного тренера, харизматичного. Специалиста, имеющего какие‑то тренерские идеи, а не просто «бей‑беги».

– Например?

– Я не могу сейчас сказать. Для этого есть спортивные директора.

– По слухам, спортивный директор Томас Цорн будет отправлен в отставку, а эту должность в клубе может занять Борис Ротенберг‑младший.

– Ничего хорошего я в этом не вижу. Борис Ротенберг‑младший, может быть, когда‑нибудь и вырастет в спортивного директора, но не сейчас. И не в таком большом клубе. Начинать не с этого надо.