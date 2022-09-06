Тренер сборной Норвегии Солбаккен прокомментировал отстранение Норманна

Главный тренер сборной Норвегии Стале Солбаккен объяснил свое решение больше не вызывать в национальную команду полузащитника Матиаса Норманна.

Причина отстранения – скорый переход футболиста в «Динамо» на правах аренды.

Хавбек выступал за сборную с 2019 года.

Он провел 12 матчей и забил 1 гол.

«Это был не очень сложный выбор. Я позвонил Норманну, когда услышал об этом в субботу, и сообщил ему, что, скорее всего, будут последствия, если он подпишет контракт.

Матиас сделал это сегодня, после чего мы договорились сначала проинформировать его, а уже потом рассылать пресс-релизы», – сказал Солбаккен.