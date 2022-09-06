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    Тренер сборной Норвегии Солбаккен прокомментировал отстранение Норманна

    Главный тренер сборной Норвегии Стале Солбаккен объяснил свое решение больше не вызывать в национальную команду полузащитника Матиаса Норманна.

    • Причина отстранения – скорый переход футболиста в «Динамо» на правах аренды.
    • Хавбек выступал за сборную с 2019 года.
    • Он провел 12 матчей и забил 1 гол.

    «Это был не очень сложный выбор. Я позвонил Норманну, когда услышал об этом в субботу, и сообщил ему, что, скорее всего, будут последствия, если он подпишет контракт.

    Матиас сделал это сегодня, после чего мы договорились сначала проинформировать его, а уже потом рассылать пресс-релизы», – сказал Солбаккен.

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    Источник: Verdens Gang

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      linkkivibe 4 часа назад

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      Рейтинг: +4620

      Enter2006 4 часа назад

      Ты не Солбаккен, а - собака

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