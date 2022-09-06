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  • Тренер сборной Норвегии Солбаккен прокомментировал отстранение Норманна

Тренер сборной Норвегии Солбаккен прокомментировал отстранение Норманна

6 сентября 2022, 00:45
5

Главный тренер сборной Норвегии Стале Солбаккен объяснил свое решение больше не вызывать в национальную команду полузащитника Матиаса Норманна.

  • Причина отстранения – скорый переход футболиста в «Динамо» на правах аренды.
  • Хавбек выступал за сборную с 2019 года.
  • Он провел 12 матчей и забил 1 гол.

«Это был не очень сложный выбор. Я позвонил Норманну, когда услышал об этом в субботу, и сообщил ему, что, скорее всего, будут последствия, если он подпишет контракт.

Матиас сделал это сегодня, после чего мы договорились сначала проинформировать его, а уже потом рассылать пресс-релизы», – сказал Солбаккен.

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Источник: Verdens Gang
Россия. Премьер-лига Европа Норвегия Ростов Динамо Норманн Матиас Солбаккен Стале
Комментарии (5)
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Enter2006
1662418682
Ты не Солбаккен, а - собака
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Oldtrafford83
1662440644
Надо было Собакену сказать что в Динамо Киев едет, тогда бы Нормана капитаном сборной сделали))
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FanatSerj
1662446190
мда уж, вот это Европа, цэ развитые страны, тфу, кукуха совсем отлетела, а нам там заливали что права человека это чуть ли не самое главное, а сами как последние "собаки" лишают прав спортсменов и свободы своих же, какой то железный занавес 2.0 Какие же всё таки там лицемеры у власти. А Норманн красавчик, удачи ему в Динамо.
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orlovcar
1662474775
По сути Норманн красавчеГ. Наплевал на виртуальную гей- европу и сосредоточился на своей собственной жизни и благополучии своей семьи. Все мы знаем, что больше Европа не будет тем, кем она была последние 500 лет.
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