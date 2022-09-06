Зарплата Левандовского в «Барселоне» будет меняться каждый сезон

Стало известно, сколько будет зарабатывать в «Барселоне» нападающий Роберт Левандовски.

Как сообщает Marca, оклад поляка будет меняться каждый сезон:

сезон-2022/23 – 10 миллионов евро после уплаты налогов;

сезон-2023/24 – 13 миллионов;

сезон-2024/25 – 16 миллионов;

сезон-2025/26 – 13 миллионов.

За выигранные трофеи Левандовски получит бонусные выплаты от 300 тысяч до 1 миллиона евро.

Сообщалось, что «Барса» может расторгнуть контракт с форвардом в 2025 году, но при одном условии.