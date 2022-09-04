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  • Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»

Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»

4 сентября 2022, 22:52
25

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

«Зенит» – высококлассная команда с качественными футболистами. Особенность их игры – комбинация стенка на фланге. Мы старались прессинговать на их половине поля. При такой игре соперника мы не могли обороняться в среднем блоке. Должны были прессинговать выше. Так что да, это мы осознанно отдали инициативу «Зениту».

Проседание правого фланга? Мостовой – сильный футболист, техничный. У Денисова сильный характер, так что сегодняшние ошибки послужат ему уроком на будущее. Давайте не забывать, что он очень молод.

Сегодня мы допускали технические ошибки, но в какие-то моменты принимали не те решения, которые нужно. Будем над этим работать, чтобы в следующий раз сыграть еще лучше. В матчах такой важности все решают детали – сегодня все эпизоды были в пользу «Зенита». Но завтра нам нужно встать и готовиться уже к следующему матчу, чтобы стать еще сильнее», – сказал Абаскаль.

  • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ.
  • Следующая игра – 11 сентября против «Ростова».

«Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Абаскаль Гильермо
Комментарии (25)
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житель СПб
1662321769
"сегодня все эпизоды были в пользу «Зенита»" - ?! Но это смешно. Было с точностью наоборот. А главное - надо бить по воротам! Без этого ни ничьих, ни побед не бывает.
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Project Бабангида
1662321983
сразу видно - иностранный специалист. "проблема в среднем блоке" (с) карбюратор продуй , может тогда заведётся
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Toomans
1662322519
А комментировать количество ударов не будем? Не будешь бить - бить будут тебя. В атаку играть нужно. Пусть Мартинс с Соболевым лекцию товарищам проведут и Антоху в чувства приведут - тот вообще растворился на поле.
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ySS
1662326596
Тут скорее тренерские недоработки, потому как Семак ничего не придумывал на этот матч. Помощи молодому было мало от загорелого полузащитника.
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mutabor0992
1662327477
Вот на словах такой умный...аж докопаться не к чему.А на поле вынос,вышли.И физ.подготовка гоФно и взаимодействие игроков нулевое.Блевота!
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Палычвсех
1662340451
просто спартак говнище, отдали всё преимущество, победа ***** по делу
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Давид59
1662353553
Если кто заметил, что комментаторы говорили "...впечатление, что у Зенита на поле больше игроков". О чём это говорит? Правильно! С физподготовкой у Спартака проблема. А кто за это отвечает? Правильно! Тренер.
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Kollljan
1662356917
То, что Спартак, при таком темпе, который задал Зенит, продержится не более тайма, было понятно сразу. Спартак сдыхал во втором тайме во всех предыдущих турах. Очередной разгром не состоялся потому, что у Зенита мяч не шёл в ворота. Такие матчи случаются иногда.
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PNZ1985
1662357174
Если сравнивать, то то же Малком 40 млн евро, а Игнатов на той же позиции и 3х не стоит)))) сборная Латинской Америки рвет конечно всех, и будет рвать всегда в РПЛ, пока газовая труба вкладывает
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zigbert
1662361944
Не получилась игра у Спартака. В таких матчах хозяева поля должны владеть инициативой, должна быть уверенность в своих силах на деле же психологически оказались не готовы к этому матчу о чем говорят постоянные потери мяча особенно при выходе из обороны. Команду с сильным характером такое поражение только подхлестнет к дальнейшей борьбе в чемпионате.
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