Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

«Зенит» – высококлассная команда с качественными футболистами. Особенность их игры – комбинация стенка на фланге. Мы старались прессинговать на их половине поля. При такой игре соперника мы не могли обороняться в среднем блоке. Должны были прессинговать выше. Так что да, это мы осознанно отдали инициативу «Зениту».

Проседание правого фланга? Мостовой – сильный футболист, техничный. У Денисова сильный характер, так что сегодняшние ошибки послужат ему уроком на будущее. Давайте не забывать, что он очень молод.

Сегодня мы допускали технические ошибки, но в какие-то моменты принимали не те решения, которые нужно. Будем над этим работать, чтобы в следующий раз сыграть еще лучше. В матчах такой важности все решают детали – сегодня все эпизоды были в пользу «Зенита». Но завтра нам нужно встать и готовиться уже к следующему матчу, чтобы стать еще сильнее», – сказал Абаскаль.

«Спартак» занимает 5-е место в РПЛ.

Следующая игра – 11 сентября против «Ростова».

«Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение