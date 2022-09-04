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    Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

    «Зенит» – высококлассная команда с качественными футболистами. Особенность их игры – комбинация стенка на фланге. Мы старались прессинговать на их половине поля. При такой игре соперника мы не могли обороняться в среднем блоке. Должны были прессинговать выше. Так что да, это мы осознанно отдали инициативу «Зениту».

    Проседание правого фланга? Мостовой – сильный футболист, техничный. У Денисова сильный характер, так что сегодняшние ошибки послужат ему уроком на будущее. Давайте не забывать, что он очень молод.

    Сегодня мы допускали технические ошибки, но в какие-то моменты принимали не те решения, которые нужно. Будем над этим работать, чтобы в следующий раз сыграть еще лучше. В матчах такой важности все решают детали – сегодня все эпизоды были в пользу «Зенита». Но завтра нам нужно встать и готовиться уже к следующему матчу, чтобы стать еще сильнее», – сказал Абаскаль.

    • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ.
    • Следующая игра – 11 сентября против «Ростова».

    «Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.09.2022 22:52
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11

      Палычвсех 2 часа назад

      просто спартак говнище, отдали всё преимущество, победа ***** по делу

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      Рейтинг: +4057

      mutabor0992 5 часов назад

      Вот на словах такой умный...аж докопаться не к чему.А на поле вынос,вышли.И физ.подготовка гоФно и взаимодействие игроков нулевое.Блевота!

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      Рейтинг: +5374

      ySS 6 часов назад

      Тут скорее тренерские недоработки, потому как Семак ничего не придумывал на этот матч.
      Помощи молодому было мало от загорелого полузащитника.

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      Рейтинг: +11611

      Алексей З 7 часов назад

      При всех ошибках , которые сегодня он сделал, говорит всё верно. Надо работать.
      Сейчас один питерец мне написал , что Зенит правильно развивается в отличии от Спартака.
      В чём развитие ? В том что на поле в основе 7-8 легионеров.
      А у нас 5 - 6 из молодёжной сборной РОССИИ.
      Так кто развивает?
      Деньги газпрома это не развитие .

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      Рейтинг: +3972

      Spirit_78 > Алексей З 7 часов назад

      Если бы у Спартака были легионеры такого же уровня, как у Зенита - поступали бы точно так же. Развивать молодых можно по-разному, лучший вариант - отдавать в аренду и возвращать лучших уже в основную обойму. Именно эту схему и практикуют в Зените уже много лет.

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      Рейтинг: +9707

      R_a_i_n > Алексей З 5 часов назад

      Развитие Зенита, это чемодан бабла в Бразилию отвезти)))

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      Рейтинг: +71

      Аvеngеr > Алексей З 5 часов назад

      Пососи у Газпрома, отлижи у Лукойла а потом вякай.















      э а потом вякай

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      Рейтинг: +2459

      Ruryu > Алексей З 1 час назад

      Какая разница,кто и как развивается? Нашим(спартаковский) футболистам,стоит посмотреть в зарплатные ведомости и на результаты своей работы. А Абаскалю,наверное, стоит нанять пару-тройку человек с битами и после таких игр,проводить воспитательные беседы,с целью повышения "любви к клубу и своей работе".

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      Рейтинг: +1407

      Toomans 7 часов назад

      А комментировать количество ударов не будем? Не будешь бить - бить будут тебя. В атаку играть нужно. Пусть Мартинс с Соболевым лекцию товарищам проведут и Антоху в чувства приведут - тот вообще растворился на поле.

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      Рейтинг: +39114

      Project Бабангида 7 часов назад

      сразу видно - иностранный специалист. "проблема в среднем блоке" (с)
      карбюратор продуй , может тогда заведётся

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      Рейтинг: +17251

      житель СПб 7 часов назад

      "сегодня все эпизоды были в пользу «Зенита»" - ?! Но это смешно. Было с точностью наоборот. А главное - надо бить по воротам! Без этого ни ничьих, ни побед не бывает.

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      Рейтинг: +16730

      ilichkadr 7 часов назад

      Хорошо сказал. Если будет работать, то результат не оставит себя ждать.

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